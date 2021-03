BVB-Kapitän Reus läuft gegen Bayern mit Regenbogen-Binde auf

Dortmund. Der BVB tritt am Samstag beim FC Bayern an. Die Dortmunder wollen in dem Bundesliga-Spiel ein Zeichen für mehr Vielfalt setzen.

Wenn Marco Reus am Samstag den Münchener Rasen betritt, dann wird der BVB-Kapitän eine Regenbogen-Binde tragen. Denn die Dortmunder wollen im Topspiel beim FC Bayern ein Zeichen für mehr Vielfalt setzen. Unterstützt wird der Klub dabei von seinem Hauptsponsor. Daher werden die Profis mit einem 1&1-Logo in Regenbogenfarben auf dem Trikot gegen die Bayern spielen.

"Bei Borussia Dortmund ist „Borussia verbindet“ das Dach für zahlreiche Aktionen und Initiativen. Der BVB setzt sich langfristig und kontinuierlich für eine vielfältige Gesellschaft und gegen jede Form von Diskriminierung ein", heißt es in einer Mitteilung des Klubs. "Dazu gehörten in der Vergangenheit eine Veranstaltung in Erinnerung an die homosexuellen Opfer des Nationalsozialismus sowie Aktionsspieltage gegen Sexismus und Homofeindlichkeit." Der Verein sei davon überzeugt, "dass Vielfalt hinsichtlich Religion, Geschlecht, sexueller Neigung oder Herkunft bereichert und dazu beiträgt, Potenziale voll auszuschöpfen."

BVB spielt um 18.30 Uhr beim FC Bayern

Anstoß ist am Samstag um 18.30 Uhr. Die Partie wird auf Sky übertragen. Der BVB benötigt im Kampf um die Champions-League-Ränge dringend drei Punkte gegen den FC Bayern. (las)