BVB-Kapitän Marco Reus wird bei Frage zu seiner Zukunft deutlich

Dortmund. Auch beim 6:1 gegen den 1. FC Köln liefert BVB-Kapitän Marco Reus Argumente für eine Vertragsverlängerung. Er sprach über seine Zukunft.

BVB-Kapitän Marco Reus zeigte beim 6:1-Erfolg der Dortmunder über den 1. FC Köln eine bärenstarke Leistung. Nach dem Spiel äußerte sich der 33-Jährige, dessen Vertrag im Sommer bei Borussia Dortmund ausläuft, gegenüber "Sky" auch zu seiner Zukunft. Klar ist: Sollte Marco Reus beim BVB noch einmal verlängern, müsste er Gehaltseinbußen in Kauf nehmen. Der Nationalspieler steht seit Sommer 2012 in Dortmund unter Vertrag.

BVB mit Marco Reus nach wie vor "in Gesprächen"

Derzeit sei man „in Gesprächen“, so Reus: „Alles andere wird sich in den kommenden Wochen ergeben.“ Reus war 2012 zum BVB gewechselt. Auf einen Meistertitel mit den Schwarz-Gelben wartet er noch.

BVB-Kapitän Marco Reus bei "Sky" über...

... das die 6:1-Gala gegen den 1. FC Köln: "Es war rundum ein verdienter Sieg. Wir haben sehr früh die Weichen für einen Heimsieg gestellt. Das war unser Ziel. Die Tore waren auch gut herausgespielt. Wir haben zuletzt gegen Chelsea kein gutes Spiel gemacht, gegen Schalke dann in der zweiten Halbzeit nachgelassen. Da waren wir alle sehr enttäuscht. Heute war es einfach wichtig, wieder Tabellenführer zu werden, etwas Druck zu machen, und dann haben wir in zwei Wochen ein richtig geiles Spiel vor der Brust, bei dem wir auch noch ein paar Spieler zurückbekommen werden."

... seine Zukunft: "Ich habe in den vergangenen Wochen, Monaten und Jahren schon öfter gesagt, dass ich gern meine Karriere hier beenden möchte. Ich fühle mich richtig gut, hatte eine schwere Zeit und es hat etwas länger gedauert, bis ich zurückgekommen bin. Aber ich fühle mich gut und wir werden sehen. Wir sind in Gesprächen und alles andere wird sich in den kommenden Wochen ergeben."

... die Leistung von Mo Dahoud: "Mo Dahoud hat heute ein richtig gutes Spiel gemacht. Er ist so lange raus gewesen, das ist keine Selbstverständlichkeit. Das hat mir richtig gut gefallen, mit welcher Präsens er auf dem Platz steht. Ein toller Fußballer."

... über die Aussagekraft des Spiels bei den Bayern für den Titelkampf: "Generell würde ich jetzt nicht sagen, dass es entscheidend ist, aber es ist sehr wichtig. Das Selbstvertrauen, wenn du die Partie gewinnst, nimmst du natürlich mit in die nächsten Spiele. Wir werden hoffentlich bereit sein."

