BVB kann gegen Köln wohl wieder auf Mats Hummels setzen

Mats Hummels in Aktion für den BVB.

Dortmund. Borussia Dortmund bereitet sich auf das Bundesliga-Spiel beim 1. FC Köln vor. So ist der Stand beim Personal.

Die Profis des Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund haben etwas gutzumachen. Mit 1:2 verlor der BVB im November im eigenen Stadion gegen den 1. FC Köln, es war der erste Sieg der Rheinländer seit März 2020. Dabei legte der FC gnadenlos die Schwächen der Dortmunder Defensive bei Standards offen. Ellyes Skhiri erzielte beide Tore nach einer Ecke. Dem BVB reichte Thorgan Hazards Anschlusstreffer nicht mehr, vergab viele Großchancen. Zwei Wochen später wurde Trainer Lucien Favre entlassen.

Terzic: Das Hinspiel ist noch Thema beim BVB

Nun ist sein Nachfolger Edin Terzic am Werk und maßgeblich für die stärkste Phase seit Monaten verantwortlich. Gegen Köln muss der nächste Sieg her, um auch nach der Länderspielpause im Rennen um die Champions-League-Plätze mitmischen zu können. „Das Hinspiel ist natürlich bei uns Thema, weil sie zuletzt in einer ähnlichen Formation gespielt haben“, sagte Terzic. Auch die Verteidigung der Standards sei noch einmal besprochen worden. „Da werde wir die Sinne schärfen und noch einmal die Dinge aufgreifen, die wir gut gemacht haben, aber auch wirklich die Dinge, die wir verbessern müssen.“

Mateu Morey und Raphael Guerreiro fallen aus

Eine Baustelle hat Terzic auf den defensiven Außenpositionen. Mateu Morey und Raphael Guerreiro (muskuläre Probleme) fallen beide aus und dürften von Nico Schulz und Thomas Meunier vertreten werden. Denkbar ist auch, dass Emre Can von der Mitte auf die rechte Seite ausweicht. Denn im Zentrum hat Terzic wieder mehrere Optionen. Innenverteidiger Manuel Akanji ist seit einer Woche wieder im Mannschaftstraining und wird im Kader stehen. Auch Mats Hummels, der beim 2:0 gegen Hertha BSC am Samstag verletzt raus musste, hat am Mittwoch wieder trainiert.

Reus-Einsatz entscheidet sich am Freitag

Über einen Einsatz von Marco Reus wird nach der Abschlusseinheit am Freitag entschieden. „Es ist sehr schmerzhaft, Gott sei Dank aber nicht viel kaputtgegangen. Wir hoffen, dass es von Tag zu Tag besser wird“, sagte Terzic. Der BVB-Kapitän musste nach einem harten Foul von Herthas Vladimir Darida am Samstag ausgewechselt werden.

Gegner Köln, unter der Woche von einem positiven Coronatest im Funktionsteam überrascht, hofft indes auf die Rückkehr von Florian Kainz (28) und Sebastian Andersson (29). „Wir warten händeringend auf die Rückkehr von beiden, weil beide uns wirklich guttun“, sagte Trainer Markus Gisdol. Es gebe „positive Signale“. Andersson sei einen „Tick“ weiter als Kainz. Ob es für die Partie in Dortmund reicht, ließ Gisdol offen.