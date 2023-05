BVB-Kader: Was wird aus Mats Hummels und Raphael Guerreiro?

So spannend war die Bundesliga schon ewig nicht mehr. Und der Ruhrpott ist mittendrin. Zwei Spieltage vor dem Ende, kann und will Borussia Dortmund noch Meister werden, während Schalke und Bochum um den Klassenerhalt kämpfen. Unsere Experten, Sportchef Sebastian Weßling und Schalke-Reporter Andreas Ernst, liefern zusammen mit Moderator Timo Düngen alles Wissenswerte zum Ligaendspurt und klären die wichtigsten Fragen. Viel Spaß!

Essen. Der BVB kämpft im Ligafinale um die deutsche Meisterschaft. Im Hintergrund laufen Personalgespräche. Darüber diskutieren wir in unserem Podcast.

Noch zwei Spieltage. Die Fußball-Bundesliga bietet in dieser Saison 2022/23 so viel Spannung wie lange nicht. Auch der Meister steht - im Gegensatz zu vergangenen Jahren - noch nicht fest. Der FC Bayern München geht mit einem Punkt Vorsprung vor Borussia Dortmund in den vorletzten Spieltag. Gewinnen die Münchner am Samstag (18.30 Uhr/Sky), und der BVB verliert am Sonntag (17.30 Uhr/Sky) beim FC Augsburg, steht der FC Bayern am Sonntagabend als Meister fest. Bei einem Unentschieden und/oder einer Niederlage der Bayern und/oder einem Sieg der Dortmunder vertagt sich die Titel-Entscheidung auf den 34. Spieltag. Mehr Spannung geht nicht.

Unsere Experten, Sportchef Sebastian Weßling und Reporter Andreas Ernst, liefern in unserem Podcast fußball inside zusammen mit Moderator Timo Düngen alles Wissenswerte zum Ligaendspurt und klären die wichtigsten Fragen.

Auch der Vertrag von BVB-Star Raphel Guerreiro läuft am Saisonende aus. Foto: Getty

BVB-Zukunft von Hummels und Guerreiro offen

Dabei geht es auch um die offenen Personalfragen beim BVB. Nachdem der Vertrag von Kapitän Marco Reus verlängert wurde, sind die Personalien Mats Hummels und Raphael Guerreiro noch ungeklärt. BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl hatte am Sonntag bei Sky 90 betont, dass die Dortmunder Hummels ein Angebot unterbreitet haben und nun auf eine Entscheidung des Weltmeisters von 2014 warten. Bleiben Hummels und Guerreiro dem BVB erhalten oder deutet mehr auf Abschied hin. Die Einschätzung unseres Sportchefs Sebastian Weßling gibt es ab Minute 16:30. Viel Spaß beim Reinhören!

