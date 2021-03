BVB-Jungstar Moukoko: Sein Olympia-Traum wird platzen

Dortmund. U21-Nationaltrainer Kuntz hält eine Nominierung des Ausnahmetalents von Borussia Dortmund für die Sommerspiele in Tokio für unwahrscheinlich.

Er ist zweifellos eines der größten Fußballtalente der Republik, er spielt in der Bundesliga und in der Champions League. Mit gerade einmal 16 Jahren. Doch wer bereits auf einen Einsatz für Borussia Dortmunds Jungstar Youssoufa Moukoko bei den Olympischen Spielen in Tokio hoffte, den enttäuschte Stefan Kuntz am Freitag. Der U21-Nationaltrainer hält eine Nominierung des Ausnahmetalents für die Sommerspiele ab 23. Juli für unwahrscheinlich. „Wir müssen überlegen, was für den Jungen gut ist. Wenn wir über Olympia reden, wird es schwer. Das wäre für Youssoufa die erste Vorbereitung mit den Profis. Das wäre also kontraproduktiv.“

Kuntz sprach diese Sätze am Freitag bei einem Termin mit dem Fernsehsender ProSieben. Für die anstehende Gruppenphase der U21-EM hatte Kuntz den Angreifer von Borussia Dortmund erstmals in sein Team berufen. „Im Moment, wo er nicht ganz so viele Einsätze hat, sind Turniereinsätze gewinnbringend. Wir gehen da sehr behutsam mit den Talenten um“, sagte Kuntz.

"Er will spielen - und er will Tore schießen"

Moukoko ist der jüngste Spieler des gesamten EM-Turniers, das am Mittwoch in Ungarn und Slowenien mit der Gruppenphase beginnt. Sollte er zum Einsatz kommen, wird er auch zum jüngsten Spieler in der Geschichte der deutschen U21. „Er will spielen. Und er will Tore schießen“, sagte Kuntz, der auch die Olympia-Auswahl trainiert. Das Olympische Fußballturnier soll vom 21. Juli bis zum 7. August stattfinden. Deutschland hatte sich durch die Halbfinalteilnahme bei der U21-EM 2019 zum zweiten Mal in Folge für Olympia qualifiziert.

Im September hatte Moukoko sein erstes Spiel für die U20-Auswahl des DFB bestritten, zuvor war er schon für die U16 aufgelaufen. Er wäre auch für Kamerun spielberechtigt, hat sich aber für Deutschland entschieden. Ein Einsatz im wichtigsten Nachwuchsteam des DFB, dem Unterbau der A-Nationalmannschaft, könne „sowohl der Mannschaft als auch ihm in der Entwicklung“ helfen, sagte Kuntz über den Profi von Borussia Dortmund. (Gold)