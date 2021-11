BVB in Wolfsburg: Stadionkapazität reduziert - alle Tickets werden storniert

Dortmund/Wolfsburg. Aufgrund neuer Corona-Regeln wird die Stadionkapazität für das BVB-Spiel in Wolfsburg verringert. Tickets verlieren ihre Gültigkeit.

Anhänger von Borussia Dortmund, die Tickets für das kommende Auswärtsspiel beim VfL Wolfsburg (27.11) besitzen, müssen umplanen. Da in Niedersachsen eine neue Corona-Schutzverordnung in Kraft getreten ist, wird die Stadionkapazität der Wolfsburger Volkswagen Arena auf 50 Prozent reduziert.

Da der VfL im Vorfeld schon weit mehr Tickets verkauft hat, werden alle bisher ausgestellten Eintrittskarten für das Spiel storniert – sie werden damit ungültig. Das betrifft auch die Gäste-Tickets, die über den Online-Shop des BVB bestellt worden sind.

Bei Wolfsburg gegen den BVB gilt die 2G-Regeln für Zuschauer

❗️Wichtige Infos zum Spiel in Wolfsburg



Am Donnerstag (25.11.) um 10 Uhr startet im Online-Ticketshop ein neuer Vorverkauf für BVB-Fans. Dieser richtet sich lediglich an die Käufer, die bereits eine Karte für das Spiel erworben hatten. Sie können in einem erneuten Kaufvorgang bis zu vier Karten für das Spiel erwerben. Insgesamt stehen den Dortmunder Anhängern 625 Eintrittskarten zur Verfügung – also fünf Prozent des Gesamtkontingentes.

Wichtig: Auf dem gesamten Stadiongelände des VfL Wolfsburg gilt die 2G-Regel und eine Maskenpflicht.

