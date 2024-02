Borussia Dortmund BVB in Eindhoven: Was Dortmund gegen Ex-Trainer Bosz droht

Essen Borussia Dortmund ist im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League beim PSV Eindhoven und Ex-Trainer Bosz zu Gast. So kann der BVB bestehen.

Vor dem Achtelfinal-Hinspiel bei der PSV Eindhoven (Dienstag, 21 Uhr, Amazon Prime) hat Borussia Dortmund einen Schritt zurück gemacht. Das 1:1 im Bundesliga-Auswärtsspiel beim VfL Wolfsburg am Samstag war das zweite Pflichtspiel-Remis in diesem Jahr, vor allem aber machte es in der Entstehung kaum Mut auf die Begegnung beim souveränen Tabellenführer der niederländischen Eredivisie.

+++ BVB-Problem: Can und Özcan mit ganz schwachen Werten +++

Der BVB agierte in der Zentrale gänzlich ohne Ideen, ohne Mut, sah bei den kriselnden Niedersachsen in der Offensive schwach aus. Gegen die PSV dürfte es nicht einfacher werden. Der Spitzenreiter, der mittlerweile zehn Punkte Vorsprung auf den Tabellenzweiten Feyenoord Rotterdam hat, kassierte in der Meisterschaft bislang zehn Gegentore. Kein Team der Liga lässt den Gegner so selten überhaupt in die eigene Hälfte (nur 33 Mal pro Spiel).

BVB: PSV-Gegner geraten schnell unter Druck

Kennzeichnend für das Spiel des BVB-Gegners ist zudem das hohe und energische Pressen. Lediglich acht Pässe lässt die PSV im Aufbauspiel des Gegners durchschnittlich zu, dann wird attackiert. Charakteristisch sind dabei die brutale Intensität und die sehr hohe Feldposition: Die letzte Kette steht im Schnitt rund 39 Meter vor dem eigenen Tor. Dadurch gelingt es dem Team des Ex-BVB-Trainers Peter Bosz, die Abstände sehr gering zu halten.

PSV-Stürmer Luuk de Jong feiert seinen Treffer beim 2:0-Heimsieg gegen Heracles Almelo. Foto: BART STOUTJESDIJK / AFP

Überhaupt setzt Eindhoven auf Druck. In nahezu zwei von drei Situationen geht das Team proaktiv ins Gegenpressing, erobert dabei bei knapp 40 Prozent dieser Aktionen auch den Ball. Das ist ein hervorragender Wert, in den acht europäischen Top-Ligen sind nur drei Mannschaften noch aggressiver.

Der mit Abstand effizienteste Pressingspieler ist Malik Tillmann, der im Schnitt sechs Mal pro Spiel den Ball vom Gegner erobert und der beste Spieler der Eredivisie im direkten Einleiten von Torchancen nach Balleroberung ist. Tillmann ist nicht zu 100 Prozent gesetzt, aber aus PSV-Sicht wäre es ein cleverer Schachzug von Trainer Bosz, würde er ihn zuerst aufstellen. Denn mit seinem Pressing würde er das ohnehin ideenlose Dortmunder Mittelfeld sofort aus dem Spiel nehmen.

So kann der BVB Eindhoven schlagen

Die Idee gegen die Niederländer muss der formschwache BVB aber nicht von vornherein abschreiben. Denn auch der Liga-Primus der Eredivisie hat Schwachstellen. Eine Chance könnte für den BVB darin bestehen, dass er über die Außenverteidiger die erste Pressinglinie der Gastgeber überspielt. Besonders Ian Maatsen könnte das übernehmen – mit einem cleveren Pass oder mit seinem Tempo. Grundsätzlich dürfte das BVB-Spiel aber ausschließlich über die Flügel laufen, über das Spielfeldzentrum ist gegen die PSV nur wenig zu gewinnen.

Die andere Möglichkeit: Einer der beiden BVB-Akteure aus dem zentralen Mittelfeld könnte verstärkt in die Offensive rücken, um so den Raum zwischen den Ketten zu vergrößern. Die Innenverteidiger Mats Hummels und Nico Schlotterbeck würden dann Chipbälle über die erste Pressinglinie spielen, so dass sich die PSV entscheiden müsste, ob sie die Abstände zwischen der eigenen ersten und zweiten Pressinglinie öffnet oder auf das ganz hohe aggressive Pressing verzichtet. Letzteres sollte der BVB vermeiden.

Hoffnungsträger? Niclas Füllkrug könnte als Wandspieler Räume in der Offensive schaffen. Foto: Oliver Hardt / Getty Images

Denn anders als in Spiele gegen eher passive Gegner in der Bundesliga sollten Emre Can und Salih Özcan auf keinen Fall ständig tief stehen und sich nur für kurze Pässe anbieten. Aufgrund des hohen Gegnerdrucks würde so der Druck auf die eigenen Innenverteidiger erhöht, was wiederum den Platz im eigenen Drittel enger machen würde. Die hätten dann weniger Anspielstationen, denn durch tief stehende zentrale Mittelfeldspieler würde die Verbindung zur Offensive gekappt.

BVB könnten lange Bälle auf Niclas Füllkrug helfen

Eine weitere, wenn auch nicht besonders einfallsreiche und attraktive Option: Lange Bälle auf Niclas Füllkrug. Andere spielerische Mittel kristallisieren sich nach den jüngsten Eindrücken des BVB nicht heraus, zum anderen könnte das aus einem weiteren Grund auf fruchtbaren Boden fallen: Innenverteidiger Olivier Boscagli hat immer wieder Probleme, den Ball in der Luft gegen wuchtige Gegenspieler zu behaupten. Füllkrug könnte im direkten Duell die Nase vorn haben.

