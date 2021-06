BVB II geht als Erster ins Finale - drei Punkte vor RWE

Essen. Borussia Dortmund II geht mit drei Punkten Vorsprung vor RWE ins Finale der Regionalliga West. Die U23 des BVB besiegte Bergisch Gladbach 3:1.

Borussia Dortmund II hat das Nachholspiel am Dienstagabend gegen den SV Bergisch Gladbach 09 mit 3:1 (1:0) gewonnen und geht damit mit einem Drei-Punkte- und Zwei-Tore-Vorsprung in den finalen Spieltag am Samstag ins Fern-Duell mit Rot-Weiss Essen.

Richmond Tachie (25.), Dominik Wanner (66.) und Steffen Tigges (73.) schossen die Tore für die U23 des BVB. Serhat Koruk (88./Foulelfmeter) verkürzte auf 1:3 und erzielte sein 20. Saisontor.

Die U23 des DFB-Pokalsiegers BVB hat nach diesem Sieg alle Trümpfe in der Hand. Am Samstag muss die Mannschaft von Trainer Enrico Maaßen beim amtierenden Niederrheinpokal-Sieger Wuppertaler SV einen knappen Vorsprung gegenüber Rot-Weiss Essen, das zeitgleich um 14 Uhr beim FC Wegberg-Beeck antritt, über die Ziellinie bringen. Einfache Rechnung: Dortmund genügt bereits ein Unentschieden.





Einzige Hoffnung für RWE: Wuppertal schlägt den Dortmunder Nachwuchs und RWE muss gleichzeitig beim FC Wegberg-Beeck siegen - und: auch einen Zwei-Tore-Rückstand aufholen. Festzuhalten bleibt: Es wird spannend. Am letzten Spieltag hat der Fußball schon die verrücktesten Dinge erlebt.

Der Live-Ticker zum Nachlesen:

