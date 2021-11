BVB hofft gegen den FC Bayern auf 67.000 Fans

Dortmund. Der BVB gewinnt in Wolfsburg 3:1 und bleibt vor dem Spitzenspiel in einer Woche direkt hinter den Bayern. Das Selbstbewusstsein steigt wieder.

Michael Zorc hält kurz inne, bevor er Worte formuliert, die anscheinend rausmüssen. „Es ist beinahe skurril, dass nun alle von einem Spitzenspiel reden, obwohl wir vor dem Wolfsburg-Spiel so harsch kritisiert wurden“, sagt der Dortmunder Sportdirektor am Sonntag. Eine Nacht ist seit dem 3:1-Erfolg des BVB über den VfL Wolfsburg vergangen, am Samstag reist der FC Bayern zu jenem angesprochenen Spitzenspiel ins Ruhrgebiet.

„Es ging – in der Art und Weise – häufig darüber hinaus, was zu akzeptieren ist“, ergänzt Zorc. „Es geht mir um das Verurteilen, alles wurde von manch einem Medium in Schutt und Asche geschrieben.“

Nur erleben die Dortmunder in dieser Spielzeit nun mal Gefühlsschwankungen, die es schwierig gestalten, das Leistungsvermögen des Revierklubs einzuschätzen. Nach dem bitteren Champions-League-Aus in Lissabon am Mittwoch folgte ein Auftritt am Samstag, bei dem sich der BVB phasenweise wie eine Spitzenmannschaft präsentierte, sich vom frühen Treffer von Wout Weghorst (2.) nicht schockieren ließ. Emre Can (35., Foulelfmeter) und Donyell Malen (55.) drehten die Partie, ehe der eingewechselte Erling Haaland sie entschied (81.).

Erling Haaland schwebt durch die Luft - und trifft für den BVB. Foto: firo

BVB hat nur einen Punkt Rückstand auf den FC Bayern

Durch die drei Punkte bleibt die Borussia am FC Bayern pappen, einen Punkt beträgt der Rückstand auf den Tabellenführer vor dem Duell am kommenden Samstag. Die Liga hat wieder ein Topspiel, in dem es um den Titelkampf geht.

Dass sich der BVB in den 90 Minuten gegen die Münchener trotz der vielen Probleme in dieser Spielzeit Chancen ausrechnen kann, liegt vor allem an der Rückkehr von Haaland. Er sei froh, wieder das tun zu können, was er liebe, schrieb der Stürmer in den Sozialen Medien.

„Seine Ausstrahlung, seine Torgefahr verändern das Spiel. Das macht etwas mit dem Gegner“, sagt Sebastian Kehl, Leiter der Lizenzspielerabteilung, gegenüber dieser Redaktion. „Durch eine weitere Trainingswoche kann er körperlich noch mal zulegen, das hilft uns natürlich.“

Seit knapp anderthalb Monaten fehlte Haaland, eine Hüftbeuger-Verletzung schwächte ihn. In Wolfsburg konnte er früher mitwirken als erwartet. Dies habe auch mit ihm selbst zu tun, sagt Michael Zorc. „Er hat unbändig darauf hingearbeitet, wieder auf dem Platz zu stehen.“ In der 72. Minute wechselte Trainer Marco Rose seinen Angreifer ein, neun Minuten später schwebte Haaland in der Luft und drückte den Ball mit dem linken Fuß über die Linie, sein zehnter Bundesligatreffer im siebten Spiel.

Donyell Malen trifft für den BVB, Julian Brandt ackert für den BVB

Untergehen sollte jedoch nicht, dass auch andere Borussen überzeugten. Donyell Malen erzielte seinen dritten Pflichtspieltreffer in Serie, indem er durch sein Tempo an den Gegenspielern vorbei ins Zen­trum drängte und aus rund 20 Metern abschloss. Mahmoud Dahoud und Emre Can dominierten das Mittelfeld. Julian Brandt tänzelte und ackerte. Kapitän Marco Reus ging voran, holte den Elfmeter raus, als er in den Wolfsburger Sechzehnmeterraum stürmte und von Maxence Lacroix nur durch ein Foul gestoppt werden konnte.

Vieles funktionierte, was in Lissabon noch gehakt hatte. Jetzt kommt der FC Bayern. „Das Spiel wollen wir vor unseren Fans als Spitzenspiel angehen: mit viel Selbstvertrauen und viel Mut“, erklärt Marco Rose. „Wir haben uns durch eine tolle Serie in der Liga in die Situation gebracht, dass wir dieses Duell um die Tabellenführung vor hoffentlich 67.000 Zuschauern spielen können“, meint Sebastian Kehl.

Ob es die erschreckende Entwicklung der Corona-Pandemie allerdings zulässt, dass sich in einer Woche fast das gesamte Dortmunder Stadion füllt, bleibt abzuwarten.

Große BVB-Parolen bleiben vorerst aus

Laut Michael Zorc mache es keinen Sinn, eine Woche vor dem Duell große Parolen auszugeben. Nur die bisherigen Leistungen verteidigt er. „Wenn ich unsere Verletzungsprobleme sehe, bin ich fast überrascht, wie viele Punkte wir in der Liga schon haben“, sagt der Sportdirektor. „Wir haben in der Liga 17 der letzten 20 Spiele gewonnen.“

Sollte am kommenden Samstag der 18. Erfolg des BVB hinzukommen, würde plötzlich sogar Euphorie entstehen. So schnell kann es gehen.

