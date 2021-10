BVB-Highlights: Reus-Traumtor und Haaland-Doppelpack

Borussia Dortmund bleibt in der Fußball-Bundesliga in der Spur. gegen Mainz 05 gab es einen 3:1-Erfolg. Die Highlights im Video.

Dortmund. Mit seinen beiden Toren zum 3:1 gegen Mainz stellt BVB-Angreifer Erling Haaland bei seinem Comeback wieder unter Beweis, wie wichtig er ist.

Auch nach dem Abpfiff pflegte Erling Haaland seinen Ruf als Garant für großes Kino. Beseelt von zwei Treffern zum 3:1 (1:0) über den FSV Mainz beglückte der Dortmunder Torjäger einen auf den Rasen gelaufenen Fan mit seinem Trikot und einem Selfie. Der Spaß des Norwegers kam bei den Ordnungskräften weniger gut an - aber umso mehr bei den Fans des BVB. Mit lauten Sprechchören feierten sie Haalands triumphale Rückkehr. Ähnlich beeindruckt wie der Dortmunder Anhang verfolgte BVB-Kapitän Marco Reus das skurrile Geschehen: "Erling ist brutal wichtig für uns. Dass er bei seinem Comeback zwei Tore macht, ist fantastisch. Dafür haben wir ihn verpflichtet."

BVB: Erling Haaland meldet sich standesgemäß zurück

Auf Medienberichte einen Tag später, dass dem Fan das Trikot von einem Ordner abgenommen worden sei, reagierte Haaland ähnlich cool. Die Frage via Twitter, ob er helfen könne, beantwortete er mit dem Angebot für ein weiteres Trikot: "Ja, kannst du ihn fragen, ob das Trikot aus der 1. Halbzeit gestern okay ist?"

Nach dreiwöchiger Zwangspause meldete sich Haaland standesgemäß zurück. Anders als bei seinem in der Vorwoche präsentierten Video, in dem er mit drei aufeinanderliegenden Bällen dreimal dasselbe Ziel trifft und im Internet für reichlich Gesprächsstoff sorgt, benötigte er diesmal keine Tricks. Mit einem Elfmetertor (54.) und Treffer in der Nachspielzeit (90.+4) stahl er selbst seinem kongenialen Mitstreiter Reus (3.) die Show, der zuvor mit einem Zaubertor aus 15 Metern in den Torwinkel für das zwischenzeitliche 1:0 gesorgt hatte. (dpa)

