BVB hat die große Meisterchance: Edin Terzic macht den Unterschied

BVB-Trainer Edin Terzic treibt seine Mannschaft an: Borussia Dortmund kann am nächsten Samstag Deutscher Meister werden.

Essen/Augsburg. Borussia Dortmund ist durch den 3:0-Sieg beim FC Augsburg nur einen Schritt vom Titel entfernt. Dank BVB-Trainer Edin Terzic. Ein Kommentar.

Es ist in den vergangenen Jahren regelmäßig der Witz gerissen worden, dass für Grundschüler ja eine besondere Betreuung gewährleistet werden muss, weil sie in der Fußball-Bundesliga nie einen anderen Deutschen Meister als den FC Bayern erlebt haben. Diese Kinder sind längst in der Mittelstufe der weiterführenden Schule angekommen und fragen sich vermutlich gerade wirklich, ob sie dem Braten trauen können: Die Schale wird kommenden Samstag nicht in München stehen, sondern in Dortmund, denn der BVB geht als Tabellenführer in den letzten Spieltag und kann mit einem Heimsieg die zehn Jahre währende Vorherrschaft der Bayern vorerst unterbrechen.