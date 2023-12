Slaven Stanic soll in einer BVB-Loge harsche Kritik an Trainer Edin Terzic geäußert haben.

Borussia Dortmund BVB: Harsche Kritik an Terzic - Slaven Stanic vor dem Aus

Dortmund Beim BVB hat es intern Ärger gegeben und das bleibt nicht ohne Folgen. Kehl-Assistent Slaven Stanic wird seinen Job in Dortmund wohl verlieren.

Slaven Stanic steht nach Informationen dieser Redaktion bei Borussia Dortmund vor dem Aus. Zuerst hatten „Sky“ und „Bild“ darüber berichtet. Eine Trennung vom Assistenten von Sportdirektor Sebastian Kehl wird noch deutlich vor dem Wintertrainingslager des Fußball-Bundesligisten in Marbella (3. bis 9. Januar) erwartet. Nach Sky-Informationen hatte der Koordinator Sport Anfang Oktober nach dem Abpfiff des Champions-League-Heimspiels gegen Mailand (0:0) in einer Loge des Dortmunder Stadions harsche Kritik an Trainer Edin Terzic geäußert und sich deshalb den Unmut der Vereinsführung zugezogen haben. Das deckt sich mit Informationen dieser Redaktionen. Mindestens einmal soll Stanic im öffentlichen Raum abfällig über den Dortmunder Trainer gesprochen haben.

Slaven Stanic wurde im Sommer beim BVB eingestellt

Die Borussia wollte sich auf Anfrage nicht zu den Medienberichten äußern. Der frühere Zweitliga-Profi Stanic war im vergangenen Sommer auf Empfehlung von Kehl eingestellt worden und sollte eine Schnittstelle zwischen den Verantwortlichen und der Mannschaft sein. (fs mit dpa)

