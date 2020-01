Dortmund. Beim BVB verschieben sich die Hierarchien in der Offensive. Deswegen könnte Stürmer Paco Alcácer den Verein verlassen. Die Hintergründe.

BVB: Haaland-Transfer vermiest die Laune von Paco Alcácer

Wenn die Profis von Borussia Dortmund heute im Trainingszentrum in Brackel eintrudeln, um die Vorbereitung auf die Rückrunde zu beginnen, dann sind die Augen vor allem auf Erling Haaland gerichtet. Der Neuzugang erlebt seinen ersten offiziellen Arbeitstag im Revier – und wird einen Tag später schon im Flugzeug platznehmen, wenn der BVB ins Trainingslager nach Spanien rauscht.

Der Kauf des Sturmtalents für 20 Millionen Euro von Red Bull Salzburg hat Euphorie im Dortmunder Umfeld entfacht nach einer Hinrunde, die eher enttäuschend verlief. Nur verschieben sich durch einen Kauf meistens Hierarchien. Frühere Hoffnungsträger werden an den Rand gedrängt. Wodurch Paco Alcácer, der die Saison eigentlich als Stürmer Nummer eins begonnen hat, die Dortmunder sogar in diesem Winter verlassen könnte. Wie konnte es soweit kommen?

Lange funktionierte die Zweckgemeinschaft beim BVB

Getroffen hat Alcácer zuletzt am vierten Bundesliga-Spieltag. Es folgten Verletzungen, Formschwankungen. Am Ende Hinrunde schmorte der Spanier meistens auf der Bank. Der 26-Jährige, so ist zu hören, empfindet es nicht gerade als Wohltat, unter Trainer Lucien Favre zu arbeiten. Trotzdem funktionierte die Zweckgemeinschaft lange zufriedenstellend. Alcácer traf, wenn er denn spielte. Favre vertraute dem Stürmer, wenn dieser denn fit war.

Mittlerweile hat Favre aber am System gebastelt. In der Offensive wirbeln nun meistens Marco Reus, Thorgan Hazard und Jadon Sancho. Alcácer schaut nur zu. Sogar Mario Götze erhielt bei der 1:2-Niederlage gegen Hoffenheim den Vorzug.

Deswegen könnte es einer Trennung kommen. Nach den Informationen dieser Redaktion existiert zwar noch kein Angebot für Alcácer. Der spanische Erstligist Atlético Madrid soll aber über eine Verpflichtung grübeln. Und die Dortmunder würden sich einem Wechsel bei einer hohen zweistelligen Millionenablösesumme nicht grundsätzlich in den Weg stellen.

Die nächste Lücke beim BVB?

Allerdings wollte der BVB in Erling Haaland eigentlich eine zweite Nummer Neun zu verpflichten, so hatte es Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke angekündigt. Sollte sich Alcácer verabschieden, würde also wieder eine Lücke entstehen.