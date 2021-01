BVB gibt U23-Kapitän Steffen Tigges einen Profivertrag

Dortmund. Beim BVB erhält U23-Kapitän Steffen Tigges nach ordentlichen Auftritten einen Profi-Vertrag. Das ist auch eine Folge des Trainerwechsels.

Königstransfers hat Borussia Dortmund für die aktuelle Wechselperiode nicht geplant, das hat Sportdirektor Michael Zorc schon mehrfach betont. Für teure Neuzugänge fehlt dem BVB in der Corona-Pandemie das Geld. Nun gibt es aber einen internen Zugang: Steffen Tigges, Kapitän der U23, erhält einen Profivertrag, der bis 2024 läuft.

„Steffen Tigges hat in den vergangenen Monaten eine tolle sportliche Entwicklung genommen und verkörpert ein wirklich interessantes Stürmerprofil“, erklärt Sportdirektor Michael Zorc. Der 1,93 Meter große Mittelstürmer war kurz vor Weihnachten vom neuen Trainer Edin Terzic in die Profimannschaft befördert worden, weil in Erling Haaland und Youssoufa Moukoko beide etatmäßigen Mittelstürmer verletzt ausgefallen waren. Im DFB-Pokalspiel beim Zweitligisten Eintracht Braunschweig stand der 22-Jährige gleich auch in der Startelf und gefiel mit einem engagierten Auftritt – in den folgenden Partien wurde er mehrfach eingewechselt.

Tigges will "das Vertrauen mit Leistung zurückzahlen"

Nun gibt es als Belohnung den Profivertrag. Denn Terzic setzt, anders als Favre stets auf einen gelernten Mittelstürmer, einen, der dem Spiel Tiefe gibt, der Läufe hinter die Abwehr macht und den Strafraum besetzt. Lucien Favre hatte meist einen Mittelfeldspieler ins Sturmzentrum gestellt, wenn Haaland mal fehlte – dann aber fehlte dem Dortmunder Spiel die Zuspitzung, fehlte die Konsequenz im Abschluss. Auch deswegen nimmt man nun einen dritten Mittelstürmer in den Kader auf.

Tigges gibt sich „glücklich und stolz, einen Profivertrag bei diesem tollen Verein unterschrieben zu haben. Es ist eine große Ehre und Wertschätzung seitens des Klubs“, sagt er. „Ich werde weiter hart arbeiten, um dieses Vertrauen mit Leistung zurückzuzahlen. Tigges war im Sommer 2019 vom VfL Osnabrück in die U23 des BVB gewechselt, seit dieser Spielzeit ist er Kapitän. In 43 Spielen erzielte er 21 Tore und bereitete 17 weitere vor.