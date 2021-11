BVB gibt Infos zum verletzten Marius Wolf bekannt

Dortmund. Der BVB muss vorerst auf Verteidiger Marius Wolf verzichten. Gegen Ajax verletzte er sich am Oberschenkel.

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat in ohnehin angespannter Personallage den nächsten Ausfall zu verkraften. Linksverteidiger Marius Wolf erlitt am Mittwoch in der Champions League gegen Ajax Amsterdam (1:3) eine Muskelverletzung im rechten Oberschenkel. Laut Vereinsmitteilung vom Donnerstag bei Twitter ist „der Wiedereinsatz des 26-Jährigen noch im November geplant“.

☹️ @mariuswolf27 fällt wegen einer Muskelverletzung bis auf Weiteres aus. Der Wiedereinsatz des 26-Jährigen ist noch im November geplant.



Gute Besserung, Marius! 🍀 pic.twitter.com/XIW7qyBAPK — Borussia Dortmund (@BVB) November 4, 2021

Trainer Marco Rose fehlt damit zumindest am Samstag im Ligaspiel bei RB Leipzig (18.30 Uhr/Sky) auch die Drittbesetzung auf der linken Abwehrseite. Ebenfalls verletzt sind Raphael Guerreiro und Nico Schulz (beide Muskelfaserriss). (sid)

