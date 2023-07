BVB gewinnt Test bei Westfalia Rhynern mit 7:0 - Reus trifft doppelt

Hamm. Niklas Süle war BVB-Kapitän im Testspiel bei Westfalia Rhynern. Marco Reus und Paul-Philipp Besong erzielte beim 7:0-Sieg jeweils zwei Tore

Als das Testspiel zwischen Borussia Dortmund und Oberligist Westfalia Rhynern schon längst lief, war für viele der 2500 Zuschauer in Hamm wichtiger, was neben dem Spielfeld passiert. Mats Hummels nahm sich Zeit für eine Runde um den Platz, gab Autogramme, grinste in Kameras. Beim ersten Auftritt der neuen Saison präsentierte sich der Vizemeister am Mittwochabend zum Anfassen.

Sportlich hingegen war das 7:0 (3:0) zum Auftakt der Testspielreihe von sehr begrenzter Aussagekraft. Dortmunds Trainer Edin Terzic arbeitet zu Beginn dieser Vorbereitung mit einem Rumpfkader, der überwiegend aus Spielern der U23 und U19 besteht. Die Nationalspieler befinden sich noch im Urlaub, werden erst am Wochenende im Ruhrgebiet zurückerwartet. Karim Adeyemi kuriert noch immer eine Muskelverletzung im Oberschenkel aus, der umstrittene Neuzugang Felix Nmecha hat am Dienstag zum ersten Mal voll mit der Mannschaft trainiert – und fehlte in Rhynern.

BVB-Routinier Hummels auf der Bank

Ansonsten bot Terzic das Verbliebene auf, was noch Rang und Namen hat: Niklas Süle führte die Dortmunder als Kapitän aufs Feld, Thorgan Hazard dribbelte über den linken Flügel, Marco Reus durch die Mitte. Verkaufskandidat Thomas Meunier verteidigte auf der rechten Seite. Mats Hummels saß derweil wie Edeltalent Julien Duranville und Mateu Morey, der eine lange verletzungsbedingte Leidensgeschichte hinter sich hat, auf der Bank.

BVB-Kapitän beim Test in Rhynern: Niklas Süle. Foto: firo

Zwölf Minuten dauerte es, bis der BVB die Abwehr des Oberligisten knacken konnte. Hazard flankte, Reus drosch mit links den Ball zum 1:0 ins Tor. Und weitere zwölf Minuten benötigte der 34-Jährige für den nächsten sehenswerten Treffer – ein Schlenzer aus 18 Metern in die linke Ecke zum 2:0.

BVB-Verteidiger Meunier klärt zweimal

Es war ein typisches Vorbereitungsspiel. Der Favorit mühte sich, ließ aber erkennen, dass er in dieser Konstellation noch nie zusammengespielt hat. Der Außenseiter aus der Oberliga verteidigte nach Kräften – und hatte ein Doppelchance. Erst grätschte Meunier im richtigen Moment dazwischen, dann kratzte der belgische Nationalspieler den Ball von der Torlinie (36.). Auf der Gegenseite legte U19-Stürmer Julian Rijkhoff noch vor der Pause nach Hereingabe von Reus das 3:0 nach (43.). Sonst auffällig: Linksverteidiger Guille Bueno aus der U23.

Zur Pause tauschte Terzic fast komplett durch. Hummels kam für Süle und übernahm die Kapitänsbinde, auch Reus, Meunier und Hazard blieben unten. Morey gab sein Comeback als Rechtsverteidiger. Paul-Philipp Besong (53./67.) gelang wie Reus ein Doppelpack. Rhynerns Hakan Sezler verschoss noch einen Foulelfmeter (74.). Hendry Blank erhöhte auf 6:0 (87.), Prince Aning markierte den Endstand (89.).

