BVB gegen VfL Wolfsburg heute live im Ticker: Alle Infos

Wolfsburg Borussia Dortmund tritt heute beim kriselnden VfL Wolfsburg an, hat aber einige Ausfälle zu beklagen. Das Spiel im Live-Ticker

Felix Nmecha, Karim Adeyemi und Sebastien Haller werden definitiv ausfallen und auch Ramy Bensebaini und Julian Brandt sind noch angeschlagen: Borussia Dortmund hat beim Auswärtsduell in Wolfsburg einige Spieler auf der Ausfallliste. „Ich komme mir vor wie ein Arzt“, scherzte BVB-Trainer Edin Terzic auf der Pressekonferenz vor der Partie. Dafür könnte Mats Hummels, der zuletzt wieder zu Kurzeinsätzen kam, eine Option werden, wenn es heute (15.30 Uhr) gegen den Tabellenzwölften geht.

Gegen den VfL Wolfsburg will Terzic „die Fehler minimieren und die Schwankungen weiter in den Griff bekommen. Wir haben einfach zu viele Unentschieden eingefahren“. Klares Ziel sei es, weniger Tore zu kassieren - „und natürlich mehr zu schießen. Wenn wir die Positionsdisziplin mit einer guten Qualität in unser Spiel bekommen, ist die Aussicht auf Erfolg groß.“

BVB: Weitere News und Hintegründe

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: BVB