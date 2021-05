BVB gegen RB Leipzig: Letzte Infos vor dem DFB-Pokalfinale - Marco Reus im Fokus

Berlin/Dortmund. Heute Abend trifft der BVB im DFB-Pokalfinale auf RB Leipzig. Wir versorgen euch aus Berlin schon jetzt mit Infos rund um beide Klubs.

Es wird ernst für Borussia Dortmund. Am heutigen Abend trifft der BVB in Berlin im DFB-Pokalfinale auf RB Leipzig (20.30 Uhr/Sky und ARD). Nachdem die Deutsche Meisterschaft mal wieder an den FC Bayern München ging, ist es für beide Teams die letzte Chance auf einen Titel – für RB wäre es sogar der erste der Vereinsgeschichte.

Unser Reporter Marian Laske ist bereits vor Ort – und wir versorgen Sie schon vor dem Anpfiff mit den wichtigsten Informationen rund ums Pokalfinale. Diese Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Keine Finalstimmung in Berlin: Breitscheidplatz ohne BVB-Fans

13.29 Uhr: Die Fans fehlen dem BVB – in der Liga ist das sonst so imposante und tobende Stadion seit Monaten leblos und still. Und auch heute in Berlin müssen die BVB auf die Unterstützung der gelb-schwarzen Anhänger verzichten.

Bei vergangenen Pokal-Finalauftritten der Dortmunder in Berlin tummelten sich stets Zehntausende BVB-Fans in den Straßen der Hauptstadt. Epizentrum der Feierlichkeiten, die schon am Nachmittag begonnen haben, war der Breitscheidplatz. Auch der ist heute leer – dass am Abend ein Pokalfinale ansteht, ist der Stadt nicht anzumerken.

Unser Reporter Marian Laske war schon heute Mittag vor Ort – und hat sich genauer umgeschaut.

BVB-Kapitän Marco Reus vor DFB-Pokalfinale im Fokus

13.04 Uhr: Jedes DFB-Pokalfinale ist besonders – und natürlich liefert auch das diesjährige Endspiel zwischen dem BVB und RB Leipzig eine Menge Geschichten. Vor allem auf Seiten des BVB. Eine dieser Geschichten wird etwa Marco Reus schreiben, der auf seinen zweiten Karrieretitel hofft – 2017 gewann er bereits den DFB-Pokal. Feiern konnte er das aber nur bedingt, denn im Finale riss er sich der Kreuzband.

Auch Trainer Edin Terzic, Abwehrchef Mats Hummels, Torwart Roman Bürki, Lizenzspielerchef Sebastian Kehl, Routinier Lukasz Piszczek und Mittelfeldmann Mahmoud Dahoud stehen heute unter besonderer Beobachtung. Warum? Das haben unsere BVB-Experten ausführlich notiert.

BVB-Kapitän Marco Reus. Foto: getty Images

12:40 Uhr: Die Bosse des deutschen Fußball-Rekordmeisters Bayern München halten im DFB-Pokalfinale zu ihrem künftigen Trainer Julian Nagelsmann. „Es liegt auf der Hand, dass es mich für Julian Nagelsmann freuen würde, wenn er den Pokal gewinnt. Dafür drücke ich ihm die Daumen“, sagte Präsident Herbert Hainer vor dem Duell zwischen RB Leipzig und Borussia Dortmund (20.45 Uhr/ARD und Sky) bei Sport1.

Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge meinte in Bild und bei Sport1: „Ich wünsche es ihm. Er hat noch keinen Titel gewonnen und aus Erfahrung weiß ich, dass Trainer Titel gewinnen wollen.“ Allerdings gab er zu bedenken, dass Nagelsmanns Vor-Vorgänger Niko Kovac der Pokalsieg mit Eintracht Frankfurt 2018 gegen die Bayern „nicht dramatisch viel geholfen“ habe: „Er war nur relativ kurz hier.“

Nagelsmann hat bei den Bayern bis 2026 unterschrieben und kostet den Klub die Weltrekordablöse von bis zu 25 Millionen Euro. „Ich muss ehrlicherweise sagen, dass ich parteiisch bin“, meinte daher auch Bayern-Vorstand Oliver Kahn, der Titel „würde Julian guttun. Mit dem Pokalsieg nach München zu kommen ist nicht so verkehrt.“ Das „wünscht“ dem 33-Jährigen auch Sportvorstand Hasan Salihamidzic.

Vor DFB-Pokalfinale: Upamecano schwärmt von RB-Trainer Nagelsmann

12:15 Uhr: Abwehrspieler Dayot Upamecano vom Fußball-Bundesligisten RB Leipzig hat vor dem Pokalfinale gegen Borussia Dortmund (20.45 Uhr/ARD und Sky) von Trainer Julian Nagelsmann geschwärmt. „Er sagt dir nicht einfach, was du falsch gemacht hast, sondern gibt dir konkrete Hilfestellungen. Er hebt dich wirklich auf ein anderes Level und macht jeden besser. Er ist ein unglaublicher Trainer“, sagte Upamecano im Gespräch mit The Athletic.

Trainer Julian Nagelsmann von RB Leipzig. Foto: dpa

Wegen Nagelsmann habe er etwa deutliche Fortschritte in der Spieleröffnung gemacht, so der Franzose: „Und er hat mir gesagt, dass ich meine Stärken im Dribbling nutzen soll, um Räume zu schaffen.“ In der neuen Saison kann Upamecano bei Bayern München von Nagelsmann profitieren. „Ich wusste nicht, dass er auch kommen würde, als ich mich mit Bayern einigte. Es ist lustig, wie sich alles gefügt hat“, sagte Upamecano.

Einen noch größeren Einfluss auf die Karriere des 22-Jährigen hatte aber Ralf Rangnick. „Ralf war mein wichtigster Trainer. Er ist ein Professor, ein Wissenschaftler des Fußballs. Er kümmert sich um alles“, sagte Upamecano: „Ich werde nie vergessen, was er für mich getan hat. Er ist eine Schlüsselfigur meiner Laufbahn, ich bin auf ewig dankbar.“

11:35 Uhr: Felix Brych pfeift das Pokalfinale zwischen RB Leipzig und Borussia Dortmund am heutigen Donnerstag (20.45 Uhr/ARD und Sky) in Berlin. „Ich freue mich über die Möglichkeit, auch auf nationaler Ebene noch mal ein großes Spiel zu leiten“, wurde der 45 Jahre alte Jurist aus München in einer Mitteilung des Deutschen Fußball-Bundes zitiert. Der ehemalige Weltschiedsrichter und mehrmalige Schiedsrichter des Jahres in Deutschland leitet nach 2015 zum zweiten Mal ein Pokal-Endspiel.

An den Seitenlinien werden Mark Borsch aus Mönchengladbach und Stefan Lupp aus Zossen assistieren. Vierter Offizieller ist Sascha Stegemann aus Niederkassel.

11:30 Uhr: Doch was dürfen die BVB-Fans eigentlich? Wie dürfen sie feiern? Und wie sieht es bei den Profis aus? Aufgrund der strengen Corona-Regeln und des DFL-Hygienekonzeptes würde es auch den Profis von Borussia Dortmund verwehrt bleiben, einen Pokaltriumph angemessen zu feiern.

Heißt: Die BVB-Profis dürften den Pokalsieg nur im Hotel feiern. Kontakt zu Außenwelt ist weiter verboten. Eine lange und ausschweifende Party wäre im Falle des Sieges bei Schwarz-Gelb jedoch sowieso nicht zu erwarten, schließlich stehen in der Bundesliga noch zwei ganz wichtige Spiele im Kampf um die Champions League an.

Schon am Sonntag geht es für den BVB beim FSV Mainz 05 weiter (18.00 Uhr/Sky).

BVB-Boss Watzke bedauert DFB-Pokalfinale ohne Fans

11:10 Uhr: Da in Deutschland weiter Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen herrschen, um die Coronavirus-Pandemie zu stoppen, fallen auch Fan-Feste in Dortmund und Leipzig aus. Schon weit vor dem DFB-Pokalfinale heute Abend haben der BVB und die Stadt Dortmund daher appelliert: "Bitte bleibt zu Hause."

10:50 Uhr: Anders als sonst findet das Pokalfinale nach 2020 auch in diesem Jahr ohne Zuschauer statt - für Fans also ein Feiertag, der ausfällt. Auch BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke bedauert diesen Umstand.

„Echte Pokalstimmung wird erst spät aufkommen“, sagte Watzke zuletzt im Gespräch mit dieser Redaktion. „Die Aussicht, das Finale ohne Zuschauer spielen zu müssen, sorgt ohnehin dafür, dass 2021 alles anders sein wird.“ Aber nicht nur die Tatsache, dass man in einem leeren Stadion spielen wird, macht es schwierig, sich unbeschwert auf die Parte zu freuen. „Obendrein findet das Spiel normalerweise am Saisonende statt, das ist dramaturgisch - bedingt durch die Pandemie, die EM und eine folgerichtige Terminstauchung - in diesem Jahr schwieriger“, sagt Watzke.

Große Vorfreude auf das DFB-Pokalfinale herrscht noch nicht bei BVB-Boss Hans-Joachim Watzke.

BVB im DFB-Pokalfinale mit einigen Ausfällen - U23-Torwart im Kader

10:25 Uhr: Doch wir wollen auch auf RB Leipzig schauen. Der Tabellenzweite der Fußball-Bundesliga hat mithilfe von Investor Red Bull einen beachtlichen Aufstieg hingelegt. Innerhalb von wenigen Jahren kletterten die Leipziger aus der Oberliga bis in die Champions League.

Der Kamener Joachim Krug gestaltete den Start von RB im Jahr 2009 als sportlicher Leiter mit. Wir haben ihn vor dem DFB-Pokalfinale zum Interview getroffen und unter anderen über Anfeindungen, die Wahl für Leipzig und eine abrupte Trennung trotz Erfolg gesprochen.

10.09 Uhr: Da wären wir auch direkt beim Personal. Denn selbst wenn Erling Haaland am Abend gegen RB Leipzig auflaufen kann, fehlen dem BVB einige Profis. Nicht mit nach Berlin gereist sind etwa Marcel Schmelzer (Knie-OP), Axel Witsel (Achillessehenriss), Dan-Axel Zagadou (Knie-OP), Youssoufa Moukoko (Bänderverletzung), Marwin Hitz (Kapselriss), Mateu Morey (Kreuzbandverletzung).

Der komplette BVB-Kader für das Pokalfinale: Bürki, Drljaca, Unbehaun, Reckert - Can, Akanji, Hummels, Guerreiro, Schulz, Meunier, Passlack, Piszczek, Delaney, Bellingham, Dahoud, Reyna, Brandt, Reinier, Reus, Hazard, Knauff, Sancho, Haaland, Tigges.

BVB: Hoffnung auf einen Einsatz von Erling Haaland

10.04 Uhr: Die spannendste Frage vor dem DFB-Pokalfinale war mit Sicherheit die nach Torjäger Erling Haaland. Kann der norwegische Top-Stürmer des BVB heute gegen RB auflaufen? Bei den Borussen besteht zumindest Hoffnung, denn Haaland reiste am Mittwochabend mit dem Team nach Berlin und war am Flughafen bestens aufgelegt.

Trainierte einen Tag vor dem DFB-Pokalfinale wieder mit dem BVB: Erling Haaland. Foto: dpa

Sein Trainer Edin Terzic sagte Mittwochabend: „Erling stand nach zwei Wochen erstmals wieder auf dem Platz. Das sah schon ganz gut aus", sagte Terzic am Tag vor dem Finale in Berlin. "Wir haben noch ein Training und wollen die Reaktion abwarten. Danach werden wir uns zusammensetzen und schauen, ob es für einen Einsatz reicht"

10.00 Uhr: Herzlich Willkommen in unserem großen DFB-Pokal-Ticker. Hier versorgen wir Sie den kompletten Tag über mit allen Informationen zu RB Leipzig und dem BVB. (mit sid und dpa)

