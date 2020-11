Borussia Dortmund BVB gegen Hertha BSC im Live-Stream und live im TV sehen: So geht's

Dortmund/Berlin. Der BVB spielt am Samstag bei Hertha BSC in der Bundesliga. Hier können Sie die Partie von Borussia Dortmund live im TV und im Live-Stream sehen.

Die Länderspielpause mit der desolaten 0:6-Pleite der deutschen Nationalmannschaft in der Nations League in Spanien ist beendet - die Bundesliga geht wieder los. Borussia Dortmund spielt an diesem Samstag (21. November 2020) um 20.30 Uhr bei Hertha BSC. Wir erklären, wie Sie die Partie des BVB live im TV und im Live-Stream schauen können.

Alles BVB-News und Hintergründe zu Borussia Dortmund

BVB gegen Hertha BSC live im TV und Live-Stream sehen

Es ist ein ganz besonderes Spiel zwischen dem BVB und Hertha BSC. BVB-Talent Youssoufa Moukoko könnte im Alter von 16 Jahren sein Bundesliga-Debüt für Borussia Dortmund ergeben. Er wäre damit der bislang jüngste Spieler.

Foto: Thorsten Tillmann

Marco Reus hat dagegen schon viele Jahre auf dem Buckel. Hier sehen Sie alle Tore des BVB-Kapitäns.

BVB gegen Hertha BSC: Die Rahmendaten des Duells

Hertha BSC gegen Borussia Dortmund

Datum: 21. November 2020

Anstoß: 20.30 Uhr

Ort: Olympiastadion Berlin

In diesem Artikel erklären wir Ihnen, wie Sie die Bundesliga-Partie zwischen Borussia Dortmund und Hertha BSC live im TV und im Live-Stream verfolgen können.

BVB gegen Hertha BSC: Dieser Sender überträgt im Live-Stream

Die Bilanz von Borussia Dortmund war in Berlin zuletzt gut. Der BVB gewann die vergangenen beiden Spiele in der Hauptstadt. Beim 2:1-Erfolg trafen in der Vorsaison Thorgan Hazard und Jadon Sancho.

Zuvor hatten Thomas Delaney, Dan-Axel Zagadou und Marco Reus mit ihren Toren dafür gesorgt, dass der BVB einen 3:2-Sieg aus Berlin mitbringen konnte. Die Partie der Saison 2020/2021 findet am 21. November 2020 im Berliner Olympiastadion statt. Zuschauer sind aufgrund der Corona-Pandemie nicht zugelassen.

BVB gegen Hertha BSC: Alle Infos zur Übertragung

Übertragender Sender: DAZN

Beginn der Vorberichte: 20.15 Uhr

Moderation: Alex Schlüter, Experte: Sandro Wagner

Kommentator: Jan Platte

Fans von Borussia Dortmund können die Partie ihres BVB aber trotzdem verfolgen. Dazu ist ein Abo des Streamingdienstes DAZN nötig. Der Sender überträgt alle Freitags-, Montags- und frühen Sonntagsspiele der Bundesliga live. Aufgrund der Länderspielpause gibt es diesmal kein Freitagsspiel: Borussia Dortmund tritt also am Samstagabend bei Hertha BSC an.

BVB gegen Hertha live im TV und im Live-Stream sehen

Der Pay-TV-Sender Sky hingegen überträgt die Partie nicht live im TV. Sie ist exklusiv bei DAZN zu sehen.

Hertha BSC wird beim Spiel gegen den BVB übrigens in einem Sondertrikot auflaufen.

Wir vermissen euch, eure Gesänge und vor allem die Gänsehaut-Momente im Stadion. Mit unserem neuen Sondertrikot tragen wir euch ab jetzt auf unserem Rücken. ✊💙https://t.co/RiFgxWsvmM 👈#Fahnenmeer #HaHoHe pic.twitter.com/c6VHzL1Vd8 — Hertha BSC (@HerthaBSC) November 19, 2020

DAZN ist nicht kostenlos zu empfangen. Ein Abo kostet 11,99 Euro im Monat. BVB- und Fußball-Fans können sich beim Streamingdienst auch für einen Gratis-Monat registrieren.

BVB gegen Hertha live im TV und im Live-Stream sehen

Youssoufa Moukoko Geburtsdatum: 20. November 2004

Geburtsort: Yaoundé, Kamerun

beim BVB seit: Juli 2017

Bilanz in der U19-Bundesliga 2020/2021: 10 Tore in 3 Spielen

Seit diesem Sommer trainiert Youssoufa Moukoko bei den Profis mit und ist ab 20. November 2020 spielberechtigt

Die Partie BVB gegen Hertha BSC ist auch im Live-Ticker zu verfolgen. Auch wir von Funke Sport bieten einen Live-Ticker zu BVB vs. Hertha BSC an.

BVB gegen Hertha BSC: Hier geht es zum Live-Ticker