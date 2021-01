Szene aus dem Hinspiel am 19. September 2020: Dortmunds Felix Passlack (l.) gegen Gladbachs Hannes Wolf.

BVB / Gladbach BVB gegen Gladbach im Free-TV: Duell der Borussen am Freitag

Dortmund. Das Spiel Borussia Mönchengladbach gegen den BVB ist ein Bundesliga-Klassiker. Das Spiel am Freitag ist live im Free-TV und Live-Stream zu sehen.

Es ist das Duell der Borussen: Am 18. Spieltag empfängt Borussia Mönchengladbach die Fußballprofis von Borussia Dortmund. Das Spiel von Borussia Dortmund am Freitag, 22. Januar, ist live im Free-TV und Live-Stream zu sehen. Spielbeginn ist um 20.30 Uhr.

Mehr News und Hintergründe zum BVB:

Im Free-TV ist die Partie im ZDF zu sehen. Die Vorberichterstattung im Zweiten beginnt um 20.15 Uhr, um 20.30 Uhr ertönt dann der Anpfiff im Borussia-Park. Kommentator der Partie ist Oliver Schmidt. Wenn gerade kein Fernseher erreichbar ist: Das ZDF bietet auf seiner Homepage zudem einen kostenlosen Live-Stream an.

Das Hinspiel am 19. September 2020 hatte der BVB 3:0 gewonnen. Getroffen hatten Giovanni Reyna und zweimal Erling Haaland (ein Treffer per Elfmeter).

DAZN berichtet ebenfalls

Doch nicht nur das ZDF überträgt das Spiel: Auch DAZN bietet einen Live-Stream an. Klar, wer bereits Kunde ist, muss sich nur einloggen. Und selbst wer noch kein Kunde beim Streamingdienst ist, kann das Spiel kostenlos verfolgen. Für Neukunden ist der erste Monat nämlich kostenlos, das Abo kann danach monatlich problemlos gekündigt werden. Selbst auf dem TV kann das Spiel dann verfolgt werden, denn mit einem HDMI-Kabel können mobile Endgeräte mit dem TV verbunden werden. Weitere Optionen für das Schauen auf dem großen Bildschirm sind ein Smart TV oder die DAZN-App.

Und was ist mit Sky? Überträgt der Sender nicht sonst alle Bundesligaspiele? Nein, nicht am Freitag, Sky hat schon länger keine Rechte mehr für die Übertragung der Freitagabendspiele. Sky-Kunden müssen also mit anderen Kommentatoren im Free-TV oder auf DAZN vorlieb nehmen.

Die weiteren Spiele des 18. Spieltags in der Übersicht



Borussia Mönchengladbach - Borussia Dortmund (Freitag, 20.30 Uhr)

Bayer 04 Leverkusen - VfL Wolfsburg

SC Freiburg - VfB Stuttgart

FSV Mainz 05 - RB Leipzig

FC Augsburg - Union Berlin

Arminia Bielefeld - Eintracht Frankfurt (alle Samstag, 15.30 Uhr)

Hertha BSC - Werder Bremen (Samstag, 18.30 Uhr)

FC Schalke 04 - Bayern München (Sonntag, 15.30 Uhr)

TSG Hoffenheim - 1. FC Köln (Sonntag, 18 Uhr)