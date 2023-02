BVB gegen FC Chelsea live im TV und Live-Stream: Alle Infos zur Übertragung der Champions League

Dortmund. Borussia Dortmund trifft am Mittwoch im Achtelfinale der Champions League auf den FC Chelsea. Wie Sie das Spiel live im TV sehen können.

Sechs Spiele, sechs Siege. Die Bilanz von Borussia Dortmund im Jahr 2023 ist perfekt. Nun wollen die Schwarz-Gelben den Schwung aus der heimischen Liga mitnehmen und auch in der Champions League auf internationalem Parkett glänzen. Am Mittwoch (21 Uhr) steht das Achtelfinale des BVB gegen den FC Chelsea an. Dortmund kam als Gruppenzweiter ins Achtelfinale hinter Manchester City und ließ dabei den FC Sevilla und den FC Kopenhagen hinter sich.

Der FC Chelsea beendete die Gruppenphase zwar auf dem ersten Platz, hat aber in der heimischen Premier League große Probleme in diesem Jahr. In den letzten drei Partien gab es jeweils Unentschieden, als Tabellenneunter drohen die "Blues" das internationale Geschäft zu verpassen. Graham Potter, der in der Hinrunde den ehemaligen BVB-Trainer Thomas Tuchel an der Stamford Bridge beerbt hatte, steht bereits in der Kritik. Im Winter griff Chelsea tief in die Tasche und gab mehrere hundert Millionen Euro unter anderem für Enzo Fernandez und Mykhaylo Mudryk aus.

Borussia Dortmund gegen FC Chelsea: Die Rahmendaten zum Spiel

Begegnung: Borussia Dortmund - FC Chelsea

- FC Chelsea Datum: Mittwoch, 15.02.2023

Anstoß: 21 Uhr

Ort: Signal Iduna Park (Dortmund)

Wettbewerb: Champions League

Übertragender Sender: DAZN

Borussia Dortmund gegen FC Chelsea live im TV sehen

Die wichtigste Info für alle Fans des BVB und des FC Chelsea: Das Champions-League-Spiel am Mittwoch wird nicht live im Free-TV zu sehen sein. enerell gilt: Die Champions League läuft in dieser Saison fast ausschließlich beim Streaming-Anbieter DAZN. Von den Play-offs bis zum Finale werden dort 121 der insgesamt 137 Spiele gezeigt, hinzu kommen die Konferenzen. Doch auch Amazon Prime hat sich Rechte gesichert - pro Spieltag zeigt der Streamingriese eine Partie live und exklusiv.

Bei diesen Partien fällt handelt es sich immer um ein Topspiel am Dienstagabend. Dementsprechend läuft die Partie des BVB gegen den FC Chelsea bei DAZN. Kommentator der Partie ist Uli Hebel, als Experte fungiert Michael Ballack, die Moderation übernimmt Laura Wontorra. DAZN geht um 20.15 Uhr mit der Vorberichterstattung auf Sendung. Anstoß der Partie ist um 21 Uhr.

Die Champions League ist zurück!! pic.twitter.com/io9wFrh3iI — DAZN DE (@DAZN_DE) February 13, 2023

Borussia Dortmund gegen FC Chelsea im Live-Ticker

Wer die Begegnung zwischen Borussia Dortmund und dem FC Chelsea nicht im Stadion oder vor dem TV-Gerät verfolgen kann, der kann das Spiel auch kostenfrei in unserem Live-Ticker verfolgen. Hier geht es zum Live-Ticker Borussia Dortmund - FC Chelsea.

Im Live-Ticker-Center können Sie selbstverständlich auch heute allen anderen Spielen und den wichtigsten Ligen folgen. Alle News, den Spielbericht mit Abpfiff und die Hintergründe gibt es auch auf unserem Portal.

