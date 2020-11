BVB gegen Brügge: Diese Pleite hatte gravierende Folgen

An diesem Mittwoch tritt Borussia Dortmund in der Champions League bei Club Brügge an. Es ist das siebte Mal, dass sich der BVB und die Belgier im Europapokal begegnen. Das bislang letzte Aufeinandertreffen gab es 2018 in der Gruppenphase der Königsklasse.

Damals gewann der BVB durch einen Treffer von Christian Pulisic mit 1:0 in Belgien und spielte acht Wochen später in Dortmund 0:0 - und zog souverän ins Achtelfinale ein, wo dann gegen Tottenham Hotspur (0:3/0:1) Schluss war.

BVB gegen Club Brügge - so lief es 2003 und 1987

Das war es aber auch mit Dortmunder Erfolgsgeschichten gegen Club Brügge. Besonders eine Partie hatte gravierende, negative Konsequenzen: jene vom 27. August 2003. Nach einer 1:2-Niederlage in Brügge war der BVB um Trainer Matthias Sammer in der 3. Qualifikationsrunde zur Champions League im Rückspiel gefordert. Und es lief gleich nach Plan: Marcio Amoroso brachte den BVB nach drei Minuten in Führung, doch Andres Mendoza glich noch vor der Pause aus. Ewerthons Kopfball (87.) rettete die Borussia schließlich in die Verlängerung, die torlos bleiben sollte. Elfmeterschießen.

Vier Brügger Spieler trafen vom Punkt, Torwart Tomislav Butina parierte überragend gegen Amoroso und Andre Bergdölmo. Der BVB verpasste die Gruppenphase und Millionen-Einnahmen, auf die der damals hoch verschuldete Klub so dringend angewiesen war. Weil sich Dortmund zwei Monate später noch im Uefa-Pokal gegen den FC Sochaux blamierte (2:2/0:4) und eine weitere Einnahmequelle versiegte, schlitterten die Westfalen der Pleite umso schneller entgegen. Bitter: Die Sammer-Elf musste überhaupt nur durch die Qualifikation, weil sie am letzten Spieltag der Vorsaison nicht über ein 1:1 gegen den Tabellenletzten Energie Cottbus hinauskam und so noch vom VfB Stuttgart auf Rang drei verdrängt wurde - damals noch kein fester Königsklassen-Startplatz.

Borussia Dortmund - Club Brügge 2:4 (2:1, 1:1)

BVB: Weidenfeller, Bergdölmo, Madouni (76. Ewerthon), Reuter (86. Fernandez), Wörns, Addo, Dede, Kehl, Rosicky, Amoroso, Koller.

Tore: 1:0 Amoroso (3.), 1:1 Mendoza (27.), 2:1 Ewerthon (86.)

Elfmeterschießen: Koller und Fernandez trafen für den BVB, Amoroso und Bergdölmo verschossen

Ein paar Jahre zuvor, beim ersten Aufeinandertreffen von BVB und Club Brügge, ging es noch spektakulärer zu. Was soll schon schiefgehen, wenn man mit einem 3:0-Polster aus dem Hinspiel zur zweiten K.o.-Partie antritt? Das wird sich wohl auch Dortmund im Dezember 1987 gedacht haben. Frank Mill (13./63.) und Ingo Anderbrügge trafen im Westfalenstadion beim 3:0 über Club Brügge im Uefa-Pokal. Das Rückspiel ging glatt mit 0:5 nach Verlängerung verloren. Der BVB, bereits mit einem Bein im Viertelfinale, schied doch noch aus.

Club Brügge - Borussia Dortmund 5:0 (3:0/1:0)

BVB: de Beer, Helmer, Kleppinger, Kutowski, Storck, Lusch, MacLeod, Pagelsdorf, Spyrka, Mill (68. Dickel), Simmes (14. Banach).

Tore: 1:0 Ceulemans (10.), 2:0 L. van der Elst (48.), 3:0 L. van der Elst (83.), 4:0 F. van der Elst (100.), L. van der Elst (108.)