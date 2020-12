BVB gegen Braunschweig live im Free-TV und im kostenlosen Live-Stream? So geht's

Dortmund. Borussia Dortmund trifft im Pokal auf Eintracht Braunschweig. Wir erklären, wie Sie die Partie live im Free-TV und im Live-Stream sehen können.

Für Borussia Dortmund steht das letzte Spiel in 2020 an. Gegner ist in der 2. Runde des DFB-Pokals Eintracht Braunschweig. Der BVB und sein neuer Trainer Edin Terzic hoffen auf einen versöhnlichen Jahresabschluss. Nach der 1:2-Pleite am Freitagabend bei Union Berlin ist die Stimmung bei den Westfalen im Keller. Ein Sieg am Mittwoch (20 Uhr) gegen Braunschweig würde helfen, sie wieder zu verbessern. BVB-Fans können sich das Zweitrunden-Duell live im Free-TV und im Live-Stream anschauen. Wir erklären, wie das geht.

Mehr News und Hintergründe zum BVB

Die Borussia liegt nach dem 13. Spieltag bereits acht Punkte hinter Spitzenreiter FC Bayern. Terzic muss jetzt erst einmal psychische Aufbauarbeit betreiben: „Wir wollen den Glauben in die Mannschaft zurückerwecken.“ Ein weiterer Aussetzer am Dienstag im DFB-Pokal bei Zweitligisten Eintracht Braunschweig würde die Festtage für die BVB-Stars endgültig verderben.

BVB gegen Braunschweig live im Free-TV und im kostenlosen Live-Stream: Die Rahmendaten zur Partie

Begegnung: Eintracht Braunschweig - Borussia Dortmund

Wettbewerb: DFB-Pokal

Datum: 22. Dezember 2020

Anstoß: 20 Uhr

Ort: Eintracht-Stadion (in Braunschweig)

In diesem Artikel erklären wir, wie Sie die DFB-Pokal-Partie Borussia Dortmund gegen Eintracht Braunschweig live im Free-TV und im kostenlosen Live-Stream sehen können.

BVB gegen Braunschweig live im Free-TV und im kostenlosen Live-Stream: Die Form der beiden Teams

Der BVB hatte vor der schwachen Vorstellung bei Union auf die Trendwende gehofft, Edin Terzic, bis dahin Co des entlassenen Lucien Favre, hatte sein erstes Spiel als BVB-Cheftrainer ja mit 2:1 gegen Werder Bremen gewonnen. Erfreuliche Nachrichten gab es aber noch durch Erling Haaland. Der BVB-Angreifer hat ist zum ersten Mal in seiner Heimat Norwegen zum Fußballer des Jahres gewählt worden. Den Dortmundern fehlt er allerdings noch aufgrund einer Muskelverletzung.

Borussia Dortmunds Mittelstürmer Erling Haaland. Foto: getty Images

Auch bei Eintracht Braunschweig ist die Vorfreude auf das Pokalduell getrübt. Zu deutlich war die 0:3-Niederlage der Niedersachsen am Samstag gegen die SpVgg Greuther Fürth. Mit zwölf Punkten bleibt der Aufsteiger über die Weihnachtstage in der 2. Fußball-Bundesliga tief im Abstiegskampf. „Das Ergebnis ist brutal hoch, wenn man das Spiel Revue passieren lässt“, sagte Trainer Daniel Meyer. Im Pokal hatte es das Duell zwischen dem BVB und Eintracht Braunschweig bereits gegeben. Und zwar in der Saison 2005/2006. Damals gelang dem Außenseiter beim 2:1 die Sensation.

BVB gegen Braunschweig live im TV: Die Rahmendaten zur Partie

Übertragender Sender: Sport 1

Beginn der Übertragung: 18 Uhr

Kommentator: Markus Höhner

Moderation: Laura Papendick

Experte: Stefan Effenberg

Der Free-TV Sender Sport1 hat sich in dieser Saison die Übertragungsrechte für ausgewählte Spiele im DFB-Pokal gesichert. Markus Höhner wird die Partie zwischen dem BVB und Eintracht Braunschweig ab 20 Uhr kommentieren. Die Vorberichte beginnen schon um 18 Uhr. Dann sind Laura Papendick als Moderatorin und Stefan Effenberg als Experte im Einsatz. Sport1 bietet außerdem einen kostenlosen Live-Stream an.

Auch bei Sky ist die Partie zwischen BVB und Braunschweig zu sehen. Das Spiel in voller Länge gibt es allerdings nur bei Sport1 zu sehen. Sky zeigt die Begegnungen der 2. Hauptrunde in der Konferenz.

BVB gegen Braunschweig: Das sind die weiteren Partien der 2. Hauptrunde am Dienstag

SSV Ulm - Schalke 04

1. FC Köln - VfL Osnabrück

FC Augsburg - RB Leipzig

TSG Hoffenheim - Greuther Fürth

SV Elversberg - Borussia Mönchengladbach

Dynamo Dresden - SV Darmstadt

Union Berlin - SC Paderborn

Die Partie zwischen dem BVB und Eintracht Braunschweig ist außerdem im Live-Ticker zu verfolgen. Auch wir von Funke Sport tickern das Dortmund-Spiel live.