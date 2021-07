BVB gegen Bologna live im Free-TV und im Stream: Alles zur Übertragung

Dortmund. Im Rahmen der Vorbereitung spielt Borussia Dortmund ein weiteres Testspiel. Der BVB trifft am Freitag auf den FC Bologna. Alles zur Übertragung.

Trainer Marco Rose verbringt das erste Trainingslager mit Borussia Dortmund in der Schweiz. In Bad Ragaz holen sich BVB-Stars um Erling Haaland unter ihrem neuen Trainer neun Tage lang den Feinschliff für die neue Saison. Im Rahmen der Vorbereitung absolvieren die Schwarz-Gelben ein weiteres Testspiel. Borussia Dortmund trifft am Freitag auf den FC Bologna.

Nach fast vierwöchiger Vorbereitung mit einem Rumpfkader hat das lange Warten von BVB-Trainer Rose auf viele Leistungsträger ein Ende. Zwei Tage nach den deutschen Nationalspielern Mats Hummels und Emre Can trafen auch die belgischen EM-Teilnehmer Axel Witsel und Thomas Meunier sowie der Schweizer Manuel Akanji im Trainingslager der Dortmunder in Bad Ragaz ein. Witsels Landsmann Thorgan Hazard wurde am Donnerstag im Laufe des Nachmittages erwartet.

Damit ist der Kader des Fußball-Bundesligisten knapp eineinhalb Wochen vor dem Pflichtspiel-Auftakt im DFB-Pokal bei Wehen Wiesbaden mit Ausnahme des Engländers Jude Bellingham und des Dänen Thomas Delaney komplett. Am Freitag steigt auch gleich ein Testspiel - gegen den FC Bologna.

Borussia Dortmund gegen FC Bologna live: Die Rahmendaten

Datum: Freitag, 30. Juli 2021

Anstoß: 17.00 Uhr

Stadion: Stadion Schnabelholz, Altach

BVB gegen FC Bologna live im Free-TV sehen: Wer überträgt das Spiel?

Vorweg eine gute Nachricht für alle Fans des BVB: Das Testspiel wird am Freitag live und kostenfrei zu sehen sein. Der Sender ServusTV überträgt die Partie.

Wird BVB gegen FC Bologna live im Live-Stream gezeigt?

Ja, ServusTV bietet auf seiner Homepage auch einen Live-Stream an. Ebenfalls kostenfrei.

Wie endete das jüngste Testspiel des BVB?

Für den BVB ist das Spiel gegen Bologna das zweite im Trainingslager. Das erste gegen Athletic Bilbao verlor der BVB 0:2 (0:0). Das erste Trainingslager unter dem neuen Trainer Marco Rose startete somit mit einem Misserfolg. Außerdem verletzte sich Marius Wolf.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: BVB