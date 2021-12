Im Hinspiel in Istanbul hatte Jude Bellingham (Mitte) für den BVB getroffen.

Borussia Dortmund BVB gegen Besiktas Istanbul in der Champions League heute live im TV und im Live-Stream schauen

Essen. Der BVB will sich mit einem Sieg über Besiktas Istanbul aus der Champions League verabschieden. Wie Sie das Spiel heute live im TV sehen können.

Borussia Dortmund will sich mit einem Sieg aus der Champions League verabschieden. Nach dem bereits vorzeitig besiegelten Abstieg in die Europa League ist das letzte Gruppenspiel in der Königsklasse am Dienstag (21.00 Uhr) gegen das abgeschlagene Schlusslicht Besiktas Istanbul zwar sportlich aber nicht finanziell bedeutungslos.

Schließlich gibt es für einen Sieg in der Vorrunde beachtliche 2,8 Millionen Euro zu verdienen. Nicht nur deshalb nahm Trainer Marco Rose seine Profis in die Pflicht: „Das ist kein Goldenes-Ananas-Spiel. Es geht ums Prestige, es geht um Geld für den Verein und es geht darum, dass wir ein paar Sachen in der Champions League wieder geraderücken.“

BVB ohne Erling Haaland gegen Besiktas Istanbul

Stürmer Steffen Tigges wird wohl spielen, andere treue Bankdrücker wie Marwin Hitz und Felix Passlack ebenso. Axel Witsel und Donyell Malen, zuletzt außen vor, erhielten von Rose eine Einsatzgarantie – während Erling Haaland und viele andere Leistungsträger geschont werden.

🎙 #Rose: "Es ist klar, dass wir Erling #Haaland nicht lange in das Spiel jagen können. Ähnliches gilt auch für Emre #Can, Mo #Dahoud, Rapha #Guerreiro,... nach den Verletzungspausen. Am Samstag haben wir schließlich auch wieder ein wichtiges #Bundesliga-Spiel." #BVBBJK #UCL pic.twitter.com/ro6GcYUCuN — Borussia Dortmund (@BVB) December 6, 2021

In diesem Artikel erklären wir, wie Sie BVB gegen Besiktas Istanbul in der Champions League heute live im TV und im Live-Stream schauen können.

BVB gegen Besiktas Istanbul in der Champions League heute live im TV und im Live-Stream: Die Rahmendaten zur Partie

Begegnung: Borussia Dortmund - Besiktas Istanbul

Wettbewerb: Champions League, 6. Spieltag

Datum: Dienstag, 7. Dezember 2021

Anstoß: 21 Uhr

Ort: Signal Iduna Park, Dortmund

BVB gegen Besiktas Istanbul in der Champions League heute live im TV und im Live-Stream: Wer überträgt?

Ein Abo für alle Fußballspiele? Das war einmal. Die Champions League läuft nicht länger auf Sky und die Irritation ist groß: Wo wird das Spiel BVB gegen Besiktas Istanbul übertragen? Die Antwort ist DAZN. Denn generell gilt: Die Champions League läuft in der neuen Saison fast ausschließlich auf DAZN. Von den Play-offs bis zum Finale werden dort 121 der insgesamt 137 Spiele gezeigt, hinzu kommen die Konferenzen. Doch auch Amazon Prime hat sich Rechte gesichert - pro Spieltag zeigt der Streamingriese eine Partie live und exklusiv.

Bei diesem Partien fällt handelt es sich immer um ein Topspiel am Dienstagabend. Beim abschließenden Gruppenspieltag fällt die Wahl auf BVB gegen Besiktas Istanbul. Das Spiel ist also diesmal nicht bei DAZN, auch nicht in der Konferenz zu sehen, sondern nur im Stream und TV live bei Amazon Prime.

Donyell Malen soll gegen Besiktas für den BVB zum Einsatz kommen. Foto: Getty

Moderator der Partie BVB gegen Besiktas Istanbul ist heute Sebastian Hellmann, Kommentator ist Jonas Friedrich und als Experte unterstützt ihn ein Ex-Schalker: Der Benedikt Höwedes, 2014er-Weltmeister aus Haltern und ehemaliger Kapitän des FC Schalke 04, steht ihm mit seiner Erfahrung und Expertise zur Seite. Los geht es in TV und Stream bereits um 19.30 Uhr, dann wird Amazon Prime heute live übertragen. Anstoß der Partie ist um 21 Uhr.

BVB gegen Besiktas Istanbul in der Champions League heute live im TV und im Live-Stream: Dieser Sender überträgt

Amazon Prime ist ein Streamingdienst, um ihn zu nutzen braucht man ein Abonnement. Man kann das Spiel dann zum Beispiel am Laptop oder Desktop-PC im Browser gucken, aber auch am Handy oder Tablet. Wer das Spiel auf einem Fernseher sehen möchte, kann die App von Amazon Prime über einen Smart-TV aufrufen oder einen Laptop mit einem Fernsehgerät verbinden.

Wer Amazon Prime abonnieren möchte, kann sich zwischen einem Monatsabo (7,99 Euro/Monat) oder einem vergünstigen Jahresabo (69 Euro im Jahr) entscheiden.

BVB gegen Besiktas heute im Live-Ticker

Alternativ bieten wir heute Abend einen Live-Ticker zum Spiel BVB gegen Besiktas Istanbul an. Ab 20:30 Uhr werden Sie auf diesem Weg über den Verlauf des Spiels informiert. (fs)

