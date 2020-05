BVB gegen Bayern: Top-Spiel startet vor allen anderen

Essen. Die DFL hat die Bundesliga-Spieltage 27 bis 29 terminiert. BVB empfängt Bayern am Dienstag, 26. Mai, schon um 18.30 Uhr zum Top-Spiel.

Das Top-Spiel der Bundesliga am 28. Spieltag zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern wird an einem Dienstagabend (26. Mai) schon um 18.30 Uhr angepfiffen. Um 20.30 Uhr folgen am selben Abend drei weitere Partien.

Die Deutsche Fußball-Liga hat am Donnerstag die genauen Ansetzungen für die Spieltage 27 bis 29 bekanntgegeben. Mit dem 26. Spieltag wird am kommenden Wochenende die Saison fortgesetzt.

Die Ruhrgebietsklubs Borussia Dortmund und Schalke 04, die am kommenden Samstag (15.30 Uhr/Sky) im Revierderby in Dortmund direkt aufeinandertreffen, spielen in den folgenden Wochen nicht parallel. Dortmund tritt am Samstag (23. Mai) in Wolfsburg (15.30 Uhr) an, Schalke trifft am Sonntag (24. Mai) zu Hause auf Augsburg (13.30 Uhr). Am Tag nach dem Gipfeltreffen des BVB mit den Bayern ist Schalke zum West-Duell in Düsseldorf zu Gast (Mittwoch, 27. Mai, 20.30 Uhr).

Die Bundesliga-Spieltage 27 bis 29

27. Spieltag ( Freitag, 22., bis Sonntag, 24. Mai)

Freitag, 20.30 Uhr: Hertha - Union Berlin

Samstag, 15.30 Uhr: Mönchengladbach - Leverkusen, Wolfsburg - Dortmund, Freiburg - Bremen, Paderborn - Hoffenheim

Samstag, 18.30 Uhr: Bayern - Frankfurt

Sonntag, 13.30 Uhr: Schalke - Augsburg

Sonntag, 15.30 Uhr: Mainz - Leipzig

Sonntag, 18 Uhr: Köln - Düsseldorf

28. Spieltag ( Dienstag, 26., und Mittwoch, 27. Mai)



Dienstag, 18.30 Uhr: Dortmund - Bayern

Dienstag, 20.30 Uhr: Bremen - Mönchengladbach, Leverkusen - Wolfsburg, Frankfurt - Freiburg

Mittwoch, 18.30 Uhr: Leipzig - Hertha

Mittwoch, 20.30 Uhr: Düsseldorf - Schalke, Hoffenheim - Köln, Augsburg - Paderborn, Union Berlin - Mainz

29. Spieltag (Freitag, 29. Mai, bis Montag, 1. Juni)

Freitag, 20.30 Uhr: Freiburg - Leverkusen

Samstag, 15.30 Uhr: Schalke - Bremen, Wolfsburg - Frankfurt, Hertha - Augsburg, Mainz - Hoffenheim

Samstag, 18.30 Uhr: Bayern - Düsseldorf

Sonntag, 15.30 Uhr: Mönchengladbach - Union Berlin

Sonntag, 18 Uhr: Paderborn - Dortmund

Montag, 20.30 Uhr: Köln - Leipzig