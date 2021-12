BVB gegen Bayern: Alle 15.000 Karten sind in 30 Minuten weg

Dortmund. 15.000 Fans können am Samstag zum Topspiel zwischen dem BVB und dem FC Bayern kommen. Die Karten waren schnell vergriffen.

Es sei bitter, erklärte BVB-Trainer Marco Rose einen Tag vor dem Topspiel gegen den FC Bayern (18.30 Uhr/Sky und live in unserem Ticker), dass viele Fans zu Hause bleiben müssten. Seit Oktober konnten in Nordrhein-Westfalen wieder 67.000 Anhänger ins Dortmunder Stadion, am Samstag dürfen nur noch 15.000 kommen.

Probleme, diese Karten loszuwerden, hatte der BVB nicht. Innerhalb von 30 Minuten war das Spiel gegen den FC Bayern ausverkauft. Um 10 Uhr öffnete der Vorverkauf für Sitzplatz-Dauerkarteninhaber, die ihre Dauerkarte aktiviert hatten, und für Stehplatz-Dauerkarteninhaber, die eine Karte für das Topspiel erworben hatten, als noch nicht feststand, dass das Kontingent wieder eingeschränkt wird.

🎫-Update: Das zulässige Kontingent von 15.000 Tickets ist ausverkauft. — Borussia Dortmund (@BVB) December 3, 2021

BVB-Trainer Marco Rose: "Wir müssen das annehmen"

Ein volles Stadion hätte seiner Mannschaft in diesem Spiel besonders gutgetan, meinte Marco Rose. "Jetzt ist es so. Wir müssen das annehmen, das geht ja gar nicht anders." Sebastian Kehl, Leiter der BVB-Lizenzspielerabteilung, sagt im Gespräch mit dieser Redaktion: "Wir nehmen die beschlossene Beschränkung jetzt so hin – in dem Wissen, dass die, die in Schwarz-Gelb ins Stadion kommen werden, unsere Mannschaft stellvertretend für alle übrigen Borussen anfeuern werden."

BVB-Verteidiger Manuel Akanji droht gegen den FC Bayern auszufallen

Mit einem Sieg kann der BVB am Samstag am FC Bayern vorbeiziehen, nur ein Punkt beträgt der Rückstand auf den Tabellenführer. Bitter für die Borussia: Verteidiger Manuel Akanji hat in dieser Woche bislang nicht mit der Mannschaft trainiert. Jude Bellingham könnte hingegen zurückkehren. Bei Erling Haaland werde es vermutlich nicht für 90 Minuten reichen, berichtete Marco Rose.

Erling Haaland ist beim BVB zurück. Wie viele Minuten kann er gegen den FC Bayern spielen? Foto: firo

BVB-Impfzentrum: Kurze Wartezeit, viele Impfungen

Damit der BVB irgendwann wieder vor einem vollen Stadion spielen kann, müssen sich möglichst viele Menschen impfen lassen. Um dabei zu helfen, hat der Klub ein Impfzentrum im Stadion eingerichtet. Am Donnerstag hätten 1053 Personen eine schützende Spritze erhalten, teilt der Klub mit. Jeder könne ohne Termin kommen, die Wartezeit betrage maximal zehn Minuten. Am Spieltag ist geschlossen, am Sonntag öffnet das Impfzentrum wieder. (las)

Auf zum Boost 💉 (übrigens kaum Schlange, falls wer grad Langeweile hat) pic.twitter.com/DTeikhnaw0 — Larissa (@chipsyio) December 3, 2021

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: BVB