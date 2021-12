Borussia Dortmund BVB: Friedhelm Funkel glaubt nicht an Haaland-Verbleib

Dortmund. Bleibt Erling Haaland beim BVB? Oder verlässt der Stürmer Borussia Dortmund? Ex-Trainer Friedhelm Funkel hat eine klare Meinung.

Der frühere Bundesliga-Trainer Friedhelm Funkel glaubt nicht an eine Zukunft von Erling Haaland beim Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund. „Ich würde es den Dortmundern wünschen, dass Haaland noch ein Jahr bleibt, aber mir fehlt so ein bisschen der Glaube daran“, sagte Funkel im Sky-Interview. „Wir können uns glücklich schätzen, wenn wir ihn nach dieser Saison noch ein Jahr in der Bundesliga sehen können“, sagte der 68-jährige Funkel.





„Es ist“, meinte Funkel, „immer eine Freude, ihm zuzusehen, wenn er ein Tor gemacht hat oder er auch mal grimmig oder böse guckt, wenn ihm wenig gelungen ist. Er ist eine Attraktion für die gesamte Bundesliga. Ich kann es aber fast nicht glauben, dass er noch ein Jahr bleibt, obwohl ich mir natürlich wünsche.“

Haaland-Berater Mino Raiola macht dem BVB Hoffnung

Spielerberater Mino Raiola hat zuletzt dem BVB Hoffnung auf einen Verbleib von Torjäger Haaland über den kommenden Sommer hinaus gemacht. „Wir werden nach der besten Option suchen. Ich schließe nicht aus, dass er noch ein Jahr bei Dortmund bleibt“, sagte der 54 Jahre alte Italiener dem niederländischen Radiosender NOS. Etliche Spitzenclubs sollen sich um eine Verpflichtung des 21 Jahre alten Norwegers bemühen. (dpa)

