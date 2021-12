BVB-Fans provozieren Robert Lewandowski mit Messi-Rufen

Dortmund. Der BVB hat am Samstagabend 2:3 gegen den FC Bayern verloren. Robert Lewandowski erzielte zwei Tore gegen Borussia Dortmund.

Es gab Zeiten, in denen Robert Lewandowski in die Herzen der BVB-Fans stürmte. 2014 wechselte er jedoch zum FC Bayern - und am Samstagabend provozierten die Dortmunder Anhänger den Angreifer. Sie riefen "Messi, Messi", wenn Lewandowski den Ball berührte.

Damit spielten sie auf die Weltfußballer-Wahl an, die Lionel Messi gewann und eben nicht Robert Lewandowski. Obwohl viele der Meinung sind, dass der Bayern-Stürmer den Titel verdient gehabt hätte. Am Samstag traf der 33-Jährige zweimal und ließ damit nicht beeindrucken von den Rufen der BVB-Fans. Der FC Bayern gewann 3:2 und führt die Bundesliga-Tabelle jetzt mit vier Punkten Vorsprung an.

„Es hat ihn wahrscheinlich angestachelt“, sagte Bayerns Trainer Julian Nagelsmann dem TV-Sender Sky und betonte: „Er hat auch dem Stadion etwas zurückgezahlt mit ihren Messi-Rufen und vielen anderen Dingen, die man so hört, die auf den Tribünen passieren.“

Robert Lewandowski schießt gegen den BVB zwei Tore

Robert Lewandowski hatte seinen Anteil daran, dass das Topspiel am Samstag ein spektakuläres war. Eines, das in Erinnerung bleiben wird. Ein Auf und Ab. Vor und Zurück.

Julian Brandt brachte den BVB früh in Führung, Lewandowski glich aus (9.). Kingsley Coman drehte das Spiel (44.). Erling Haaland verzückte mit einem Schlenzer zum 2:2 (47.). Schließlich verwandelte Lewandowski einen umstrittenen Strafstoß. Weswegen die Dortmunder nach dem Schlusspfiff wüteten. Jude Bellingham erinnerte sogar an den Wettskandal, als er Felix Zwayer kritisierte.

Bayerns Robert Lewandowski trifft zum 1:1 gegen den BVB.

BVB bleibt nach Niederlage gegen den FC Bayern auf dem zweiten Platz

Der BVB bleibt damit auf dem zweiten Platz. Der FC Bayern baut seinen Vorsprung in der Bundesliga aus. Auch wegen Robert Lewandowski. Julian Nagelsmann lobte seinen Spieler: „Er hat sehr gut gespielt. Dass die Tore von hoher Bedeutung sind, ist selbstverständlich, aber er hatte auch andere Aktionen, die für mich richtige Winner sind." (las)

