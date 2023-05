BVB-Fans feiern Party in Augsburg und verhöhnen Schalke

Essen. Nach dem 3:0-Sieg beim FC Augsburg ist Borussia Dortmund auf dem Weg zur Meisterschaft. Die BVB-Anhänger feierten eine riesige Party.

Borussia Dortmund hat das lang ersehnte Ziel dicht vor Augen. Durch den 3:0-Sieg beim FC Augsburg am Sonntag nutzte der BVB den Patzer des FC Bayern München und übernahm einen Spieltag vor Saisonende wieder die Tabellenführung der Fußball-Bundesliga. Ein Sieg gegen den FSV Mainz 05 würde die erste Deutsche Meisterschaft seit 2012 bedeuten. Sebastién Haller per Doppelpack und Julian Brandt erzielten im zweiten Durchgang die umjubelten Treffer.

BVB-Fans schicken spezielle Grüße an Schalke 04

Spätestens in der Schlussphase löste sich auch die Anspannung bei den rund 5000 BVB-Fans in der Augsburger WWK-Arena. Die schwarz-gelben Anhänger, die schon vor dem Spiel eine Choreografie präsentiert hatten, feierten eine lautstarke Party und hatten die klare Stimmungshoheit im Stadion. Im Siegesrausch schickten die Dortmunder schließlich auch noch spezielle Grüße in Richtung Lokalrivale Schalke 04. Zu der Melodie von "Always Look on the Bright Side of Life" aus dem Film "Das Leben des Brian" schallte der BVB-Chant "Borussia Dortmund wird Meister und Schalke steigt ab" minutenlang durch das Stadion.

Borussia Dortmund wird Meister und Schalke steigt abhttps://t.co/TkkLGfBzlA — Karim (@Karim_bvb09) May 21, 2023

Schalke erlebt ein katastrophales Wochenende

Denn während der BVB einen perfekten 33. Spieltag erlebte, ist die Situation bei den Königsblauen an diesem Wochenende wieder deutlich prekärer geworden. Zwar holte S04 beim 2:2 gegen Eintracht Frankfurt immerhin einen Punkt, doch weil der VfB Stuttgart 4:1 beim FSV Mainz 05 gewann und der VfL Bochum in der Nachspielzeit das 1:1 bei Hertha BSC erzielte, rutschte Schalke auf den 17. Tabellenplatz ab und muss nach 2021 den erneuten Abstieg befürchten. In der kommenden Woche gastiert die Mannschaft von Thomas Reis bei RB Leipzig - eine enorm schwierige Aufgabe. Bei einer Niederlage ist Schalke definitiv abgestiegen - gut möglich, dass in Dortmund dann erneut beides besungen wird: Die eigene Meisterschaft und der Abstieg von Schalke. (hnie)

Mehr BVB-News

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: BVB