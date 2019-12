BVB-Fans feiern den humpelnden Jadon Sancho

Als das Spiel abgepfiffen war, die Dortmunder Mannschaft bereits in der Kabine diese turbulenten 90 Minuten verdaute, humpelte Jadon Sancho durch das Innere des Stadions. Der Engländer hatte beim 3:3 (2:0) des BVB gegen RB Leipzig ein Tor vorbereitet, eines erzielt. Er zeigte eine besondere Leistung in einem besonderen Spiel. Deswegen sangen die Fans seinen Namen, als er in der 71. Minute verletzt ausgewechselt werden musste.

Nur verdeutlichte diese turbulente, diese verrückte Begegnung eben auch wieder, wie wichtig, wie entscheidend der 19-Jährige für die schwarz-gelbe Offensive ist. Daher hofft der Revierklub, dass Sancho im letzten Hinrundenspiel am Freitag bei der TSG Hoffenheim wieder zur Verfügung steht.

BVB dominiert Leipzig in der ersten Halbzeit

Aber „im Moment können wir noch nicht so viel sagen“, meinte Sebastian Kehl, Leiter der Lizenzspielerabteilung. Trainer Lucien Favre berichtete, dass Sancho schon in der Halbzeit Schmerzen gehabt habe. „Wir werden sehen. Er hatte Krämpfe“, erklärte Favre. Denn „es sind intensive Wochen“, wie Kehl sagte. Sollten die Schmerzen allerdings tatsächlich nur durch Krämpfe hervorgerufen worden seien, wird Sancho vermutlich am Freitag wieder auf dem Rasen stehen können.

Gegen Leipzig führte der BVB nach 45 Minuten mit zwei Toren. Julian Weigl hatte getroffen (23.). Julian Brandt hatte erhöht (34.). „Wir hatten das Spiel total im Griff“, so Kehl. „Doch dann haben wir sie eingeladen.“ Durch zwei katastrophale Fehler von Roman Bürki und Brandt durfte Timo Werner (47., 53.) diesem Spiel eine andere Wendung geben. Dann traf Sancho (55.). Dann glich Patrik Schick (78.) aus.

BVB-Trainer Favre gratuliert seiner Mannschaft

„Wir werden viele positive Dinge zeigen“, berichtete Sebastian Kehl. Lucien Favre gratulierte seiner Mannschaft, weil sie noch mal zurückgekommen sei. Kehl: „Am Freitag müssen die Jungs noch mal alles raushauen. Noch mal drei Punkte holen.“

Dabei würde Jadon Sancho dem BVB enorm helfen.