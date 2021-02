BVB-Fans empfangen Spieler mit Pyros und ohne Abstand

Dortmund Nach dem Derbysieg über Schalke haben die BVB-Fans ihre Helden empfangen. Allerdings wurden die Corona-Regeln teilweise missachtet.

Die Pyrofackeln erhellen die dunkle Nacht, es raucht. Dazu hört man in dem Video, das Mahmoud Dahoud bei Instagram gepostet hat, die begeisterten Schreie der BVB-Profis und die Hupe des Mannschaftsbusses.

Die Dortmunder Fans haben ihre Derby-Helden nach dem 4:0-Erfolg beim FC Schalke 04 bei der Rückkehr am Trainingszentrum in Brackel empfangen. Wie viele es waren, lässt sich schwer abschätzen. Vermutlich so 400 bis 500. Sie sangen Lieder und zündeten Pyrofackeln an.

BVB-Profis feiern mit - bleiben aber im Bus

Allerdings ist gerade am Ende des Video zu sehen, dass viele auf einen Sicherheitsabstand verzichteten, außerdem keine Maske trugen. In Zeiten der Coronavirus-Pandemie gefährdeten sie also sich und andere. Im Überschwang der Gefühl ging dies aber unter, auch bei den Spielern, die die Fan-Gesänge mit anstimmten, ohne aber den BVB-Bus zu verlassen. (las)

