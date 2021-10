BVB-Fans beklagen lange Wartezeiten bei Einlasskontrolle

Dortmund. Verärgerung bei einigen Fans von Borussia Dortmund. Vor dem BVB-Heimspiel gegen Mainz kam es zu großen Schlangen vor dem Einlass zum Stadion.

Der BVB feiert gegen den FSV Mainz 05 die Rückkehr zu einer gefühlten Normalität, über 60.000 Fans erwartet der Verein. Auch wenn Borussia Dortmund im Vorfeld Probleme hatte, alle Karten loszuwerden. Aber: Bei der Einlasskontrolle vor dem Anpfiff gab es Probleme, es staute sich. Das zeigen mehrere Beiträge in den Sozialen Medien.

Etwa bei Twitter beklagten sich BVB-Fans über die lange Wartezeit. Auf den Bildern sieht man zahlreiche Anhänger, die sich knubbeln und auf die Einlasskontrolle warten. Viele tragen keine Maske.

Allerdings: Es standen noch richtig viele #BVB-Fans draußen, als im Stadion schon "You'll never walk alone" lief, weil der Einlass und die dazugehörenden Kontrollen länger gedauert haben als geplant. #BVBM05 — Sebastian Weßling (@fluestertweets) October 16, 2021

BVB wendet gegen den FSV Mainz die 3G-Regel an

Für die Partie gegen Mainz ist die Borussia auf die 3G-Regel umgeschwenkt, die gelockerte Corona-Schutzverordnung in Nordrhein-Westfalen macht dies möglich. Es dürfen Geimpfte, Genesene und Getestete auf die Tribünen. Der Nachweis musste vor dem Einlass erbracht werden, deswegen staute es sich anscheinend. Der BVB schickte vor dem Anpfiff sogar weitere Ordner nach draußen, um die Fans, die immer ungeduldiger wurden, schneller hereinzulassen.

Durch die überarbeitete Corona-Schutzverordnung dürfen Klubs wieder alle Sitzplätze belegen, für die Stehplätze dürfen 50 Prozent der Karten verkauft werden. Die Südtribüne in Dortmund darf also noch nicht komplett gefüllt werden. Dies ist auch der Grund, warum die Ultras gegen Mainz nicht ins Stadion kommen. Sie wollen warten, bis wieder alle Tickets im BVB-Stadion verteilt werden dürfen, das teilte die organisierte Fanszene am Freitag mit.

Welche Fach-Abteilung kam auf die Idee, dass eine 3G-Kontrolle direkt am Einlasstor eine gute Idee ist? Diese Situation wird scheinbar bewusst in Kauf genommen. #BVBM05 pic.twitter.com/5NOFb5ryRW — Martin Niewiadomsky (@_martinnie) October 16, 2021

BVB hat durch die Geisterspiele viele Millionen verloren

Doch trotzdem fühlt sich das BVB-Spiel gegen Mainz wieder wie Normalität an. Über 60.000 Fans waren während der Corona-Krise lange undenkbar. Für den Klub bedeuteten die Geisterspiele einen Millionenverlust. Deswegen erzeugt die Rückkehr der Anhänger nun Euphorie im Umfeld. Nur der Einlass vor dem Spiel funktionierte noch lange nicht optimal. (las)

