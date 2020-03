Dortmund. Das Revierderby wird zum Geisterspiel, was auch die Reisepläne eines Fanklubs zunichtemacht. Der hätte selbst die Quarantäne in in Kauf genommen.

Auch in Israel hatten sie sich auf das Revierderby gefreut. „Dortmund gegen Schalke – das ist das Saisonhighlight“, sagt Adam Lahav. Der 31-Jährige ist Vorsitzender eines Fanklubs. Nicht irgendeines BVB-Fanklubs, sondern der des größten Israels: „Israelische Borussen“ nennen sie sich, 110 Mitglieder fiebern Woche um Woche mit dem BVB. Die Planungen fürs Revierderby waren längst abgeschlossen, mehrere BVB-Fans wären am Samstag aus Israel nach Dortmund angereist. Nun aber wird der komplette Spieltag ohne Zuschauer gespielt. Die Corona-Pandemie lässt Bundesliga- zu Geisterspielen werden. „Schade“, sagt Adam Lahav, „wir wären gerne zum Derby gekommen. Aber die Gesundheit geht vor.“

Dass Mitglieder der Israelischen Borussen die Reise zum Revierderby planten, ist an sich nichts Besonderes. Woche um Woche sind immer wieder Mitglieder des Fanklubs in den deutschen Stadien bei Spielen des BVB zu finden. Doch das Derby wäre diesmal trotzdem ein sehr spezielles gewesen: Israel hatte noch vor den USA drastisch auf die Corona-Pandemie reagiert, bereits Anfang der Woche wurde die Einreise ins Land erschwert. Ausländer dürfen nicht mehr einreisen, Staatsbürger müssen nach Auslandsaufenthalten zwei Wochen in den heimischen vier Wänden in Quarantäne verbringen.

Sieben Fanklubmitglieder wären zum Derby geflogen

Selbst das hätten einige israelische BVB-Fans sogar für das Derby in Kauf genommen. „Sieben von uns wären trotzdem geflogen und im Stadion dabei gewesen. Aber nur die, die es sich beruflich auch hätten erlauben können, also meist Studenten oder Selbständige, die auch von zu Hause arbeiten können“, sagt Lahav.

Der Fanklub-Vorsitzende selbst ist schon lange Fan von Borussia Dortmund. Als Sohn einer Deutschen aus Menden im Sauerland und eines deutschstämmigen Juden wuchs er in Israel auf, besuchte in seiner Kindheit aber immer wieder die Verwandtschaft in Deutschland. „Dort wurde ich dann irgendwann zum BVB-Fan“, sagt er schmunzelnd. 2011 rief er mit einem Freund auf Facebook die Seite „Israelische Borussen“ ins Leben und verbreitete dort Nachrichten rund um den BVB. „Ich dachte damals, ich wäre alleine in Israel mit meiner Sympathie für den BVB“, erinnert sich Lahav. Ein Irrtum. Aus den Fans der Seite wurde ein Fanklub, in dem Juden und Araber, Israeli, Deutsche, Männer und Frauen zusammengefunden haben. Rund 30 Fanklubmitglieder reisen in der Saison zu den BVB-Spielen, der Rest trifft sich regelmäßig in israelischen Kneipen an Spieltagen.

Gemeinsam gucken sie das Derby in der Kneipe

So wird es auch am Samstag beim Revierderby sein. „Wir treffen uns in einer Kneipe und gucken das Spiel gemeinsam“, sagt Lahav, „und hoffen auf einen Sieg von Borussia Dortmund.“