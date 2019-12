Dortmund. Der BVB will seinen Kader nach der turbulenten Hinrunde verändern. Was wird aus Julian Weigl? Es gibt einige Interessenten. Der Faktencheck.

BVB-Faktencheck: Verlässt Julian Weigl die Dortmunder?

Julian Weigl verbringt seinen Urlaub, wie so viele Fußball-Profis, gerade in Dubai. Der BVB startet erst am 3. Januar in die Vorbereitung auf die Rückrunde, die weniger turbulent verlaufen soll. Nur ist Weigl dann noch Teil des Dortmunder Kaders? Der BVB-Faktencheck.

Das ist Julian Weigl: Der gebürtige Bayer ist 24 Jahre alt (also noch jung), er wurde in der Jugend des TSV 1860 München ausgebildet. 2015 wechselte er zu Borussia Dortmund. Unter dem damaligen BVB-Trainer Thomas Tuchel glänzte Weigl. Irgendwann folgten aber die ersten Rückschläge. Zum Kreis der deutschen Nationalmannschaft zählt Julian Weigl schon lange nicht mehr.

Die Ausgangslage: Eigentlich hat Weigl in der Hinrunde mehr Einsatzminuten gesammelt, als dies zu erwarten war. Durch seine Flexibilität hilft er beim BVB mal in der Innenverteidigung, mal auf der Sechs. Doch sind alle fit, droht dem Ex-Nationalspieler immer ein Bankplatz.

Der BVB weiß um die Stärken und Schwächen von Julian Weigl

Das denkt der BVB: Die Verantwortlichen und Trainer Lucien Favre schätzen Weigls Vielseitigkeit, doch auch sie erkennen natürlich die Tempoprobleme, die der 24-Jährige hat. Vor allem beim peinlichen 3:3 gegen den SC Paderborn hechelte Weigl als BVB-Innenverteidiger nur hinterher. Als Mittelfeldspieler wurde ihm mal eine große Zukunft prophezeit, doch die Entwicklung stockt schon länger.

Gibt es Interessenten? Ja! Einige. Etwa Benfica Lissabon. Hertha BSC. Auch Inter Mailand soll über einen Transfer nachdenken. Sogar der Name des FC Barcelona fällt in Berichten über Weigl.

Verlässt Weigl den BVB? Vielleicht. Undenkbar ist ein Abgang nicht. Die Dortmunder wollen den Kader nach der unglücklichen Hinrunde verkleinern, ihn verändern. Bei einem passenden Angebot für Weigl würden sie ihn vermutlich - trotz seiner Flexibilität - ziehen lassen. Die Frage ist, ob Weigl bereit wäre, ins Ausland zu wechsel. Oder vielleicht geht seine Reise ja doch in Berlin weiter. (las)