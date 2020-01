BVB: Erling Haalands Hoch ist Paco Alcácers Tief

Wenn die kühle Luft am Dienstag zu sehr über den Platz von Borussia Dortmund fegte, verkroch sich Paco Alcácer unter seinem schwarzen Gesichtsschutz. Was einerseits praktisch war, anderseits zur Situation des Torjägers passte, der spürbar mit seiner Umgebung im Revier fremdelt. Derzeit zeugt nur die Nummer 9 auf seinem Trainingsanzug davon, dass der Spanier im Sommer derjenige war, auf den sich ein großer Teil der offensiven Hoffnung projizierte.

Mittlerweile hofft der BVB auf Erling Haaland.

BVB steht vor einem Dilemma

Der 26-Jährige schwitzte am Dienstag ebenfalls auf dem Rasen, beäugt von zahlreichen anwesenden Fans, die bei der öffentlichen Einheit vor allem den Neuzugang bestaunen wollten. Seit Haaland gegen Augsburg mit drei Toren verzückte, schwärmt die Bundesliga von dem 19-Jährigen. Seitdem erahnen die meisten im Dortmunder Umfeld aber auch, dass die Dienste der eigentlichen Nummer 9 (Alcácer) nur in Ausnahmefällen vonnöten seien werden. Und nun?

Im Grunde stehen die Dortmunder Verantwortlichen vor einem Dilemma. Der Verein hat Haaland verpflichtet, um über einen weiteren Angreifer im Kader zu verfügen. Sollte Alcácer nun gehen, würde wieder ein Stürmer fehlen. Doch was nützt ein Stürmer, dem anscheinend die richtige Arbeitseinstellung fehlt? Der BVB hat bereits Erfahrung mit streikenden Profis, jetzt könnte sich einer wegschmollen.

Ein wenig antiquiert

Trainer Lucien Favre strich Alcácer für das Augsburg-Spiel aus dem Kader, zu lustlos hatte dieser trainiert. „Ich kann die Entscheidung verstehen“, meinte Sportdirektor Michael Zorc. Intern reift die Erkenntnis, dass es ein Fehler war, auf den spanischen Nationalspieler zu setzen. Alcácers Fähigkeiten im Abschluss sind zwar unbestritten, doch ihm fehlt es an Tempo, sein verletzungsanfälliger Körper knarzt unter den Anforderungen eines Fußballprofis.

So wirkt der kleine Alcácer (1,75 Meter) fast ein wenig antiquiert neben dem riesigen Haaland (1,94 Meter), der draufgängerisch umher marschiert, scherzt, lacht, vollgepumpt mit Selbstvertrauen. Alcácer hingegen schlich schon immer etwas in sich gekehrt aus der Kabine. Er äußerte sich selbst in den guten Zeiten selten, was natürlich auch daran liegt, dass er kaum Englisch spricht.

25 Tore in 46 Pflichtspielen

Trotz allem würde der Angreifer den Kader des BVB natürlich verfeinern. 25 Tore hat er in 46 Pflichtspielen erzielt, seit er im August 2018 vom FC Barcelona zur Borussia wechselte. Erst auf Leihbasis, doch da er zunächst eine ähnliche Euphorie wie Haaland auslöste, machten die Dortmunder von der Kaufoption für 23 Millionen Euro gebrauch. Der Stürmer hat einen Vertrag bis 2023.

Die Partnerschaft zwischen ihm und den Schwarz-Gelben sollte also eine langfristige werden. Schon in seinem ersten Jahr schwächten Alcácer aber immer wieder Verletzungen. Schon da hörte man, dass er nicht voll austrainiert sei. Nach einer erneuten Verletzung im Verlauf der vergangenen Rückrunde vertraute ihm Trainer Lucien Favre nur noch selten, mittlerweile hat sich das Verhältnis der beiden erheblich abgekühlt.

Es fehlt das passende Angebot

Deswegen würde der BVB den Angreifer bei einem passenden Angebot ziehen lassen. Die Verantwortlichen möchten über 30 Millionen Euro kassieren. Spanische Vereine wie der FC Valencia und Atlético Madrid sollen interessiert sein, konkrete Fakten haben sie bislang nicht geschaffen. In dieser Woche soll Alcácer deswegen voll mittrainieren. Vielleicht zeigt er sich einsichtig, vielleicht geht er motivierter zu Werke. Ob er noch mal für den BVB aufläuft, bleibt abzuwarten.

In den ersten vier Bundesligaspielen dieser Saison hat Paco Alcácer fünf Tore für den BVB erzielt, seitdem wartet er auf einen Treffer. Damals schwärmten die Mitspieler, die Verantwortlichen von dem Stürmer, der fitter, durchtrainierter sei. Damals deutete nichts auf ein baldiges Ende der Partnerschaft hin. Damals hätten die meisten im Revier bei dem Namen Erling Haaland mit der Stirn gerunzelt.

Es kann manchmal schnell gehen.