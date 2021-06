BVB erhöht die Ticketpreise für seine Anhänger

In vergangenen Saison fehlt bei fast allen BVB-Spielen die Fans.

Dortmund. Im August beginnt die neue Saison für den BVB. Ob Fans kommen dürfen, steht nicht fest. Aber die Preise werden in jedem Fall erhöht.

Noch steht aufgrund der Corona-Pandemie nicht fest, wie viele Zuschauer in der kommenden Spielzeit wieder ins Stadion von Borussia Dortmund strömen dürfen. Der BVB erhöht in jedem Fall jedoch seine Ticketpreise. Im Schnitt müssen Fans für eine Tageskarte 1,50 Euro mehr bezahlen, für eine Dauerkarte 15 Euro. Der Verein begründet dies zum einen mit der Inflation und zum anderen mit den Kosten für den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV).

Ab der neuen Saison ist die Eintrittskarte für die An- und Abreise im gesamten Bundesland Nordrhein-Westfalen gültig. Bisher war an der Grenze des Verkehrsverbunds Rhein-Ruhr Schluss. Aber die BVB-Fans reisen zum Teil auch aus ganz NRW an, 90 Prozent aller Dauerkarteninhaber und Dauerkarteninhaberinnen kommen aus Nordrhein-Westfalen.

BVB-Saison beginnt im August

Nun hoffen die Bundesliga-Klubs, dass sie ihre Stadien wieder füllen dürfen. Am 13. August beginnt die Saison in der höchsten deutschen Spielklasse. In der vergangenen BVB-Saison blieben die Plätze aufgrund der Corona-Krise bei den meisten Spielen leer. (las)

