Am Ende stand es verdient 1:3 – bei der Niederlage gegen den FC Barcelona erreichte kaum ein BVB-Profi Normalform. Die Spieler in der Einzelkritik:

Roman Bürki: An den Gegentoren war der Schweizer absolut schuldlos, er verhinderte mit starken Paraden gegen Messi und Griezmann eine höhere Niederlage.

Note: 2,5

Lukasz Piszczek (bis 76.): Die beste Nachricht des Spiels war für den Rechtsverteidiger, dass sein Ex-Kollege Ousmane Dembélé verletzt ausgewechselt werden musste. Der schnelle Dribbler hatte ihn ordentlich eingedreht. Allerdings: Gegen Griezmann sah er nicht wirklich besser aus.

Note: 5

Manuel Akanji: Ihm unterlief in der Innenverteidigung kein wirklich schwerer Patzer. So richtig souverän aber war er auch nicht. Hatte Pech, als er per Grätsche klärte, der Ball aber bei Messi landete – und der das 1:0 vorbereitete.

Note: 4

Mats Hummels: Sein Fehlpass in die Füße von Rakitic führte zum 0:2 – und damit war das Spiel entschieden. Sah gegen Messi oftmals recht alt aus – kann aber zur Verteidigung anführen, dass ihm immerhin der beste Spieler der Welt gegenüber stand.

Note: 5

Raphael Guerreiro: Als Linksverteidiger und später auf dem linken Flügel noch eienr der besseren. Besonders seine Spielauslösung war ordentlich.

Note: 3

Axel Witsel: Anfangs mit guten Aktionen gegen den Ball und starken Zweikämpfen, Tat sich aber mit zunehmender Spieldauer schwerer, dass Zentrum gegen diesen starken Gegner zu schließen.

Note: 4

Julian Weigl (bis 85.): Der Mittelfeldspieler spielte sehr viele Pässe – die meisten aber quer oder nach hinten. Ohne Impulse nach vorne und in den Zweikämpfen oft zweiter Sieger.

Note: 5

Achraf Hakimi: Tauchte über weite Strecken ab, seine Defensivarbeit war außerdem wieder einmal viel zu schwach. War aber meist beteiligt, wenn der BVB dann doch mal gefährlich wurde.

Note: 4

Marco Reus: Der BVB-Kapitän ist derzeit ein Schatten seiner selbst. Gegen Barcelona trug er nichts Sinnvolles zum Dortmunder Spiel bei.

Note: 5

Nico Schulz (bis 45.): Der etatmäßige Linksverteidiger bekleidete dieses Mal die offensive Flügel-Position – und das war eine schlechte Idee: Seine technischen Schwächen vielen so viel stärker auf. Vergab ganz früh die Chance zur Führung.

Note: 5

Julian Brandt: Er gab die Vorlage zum Dortmunder Ehrentreffer. Er bewegte sich sehr viel, spulte ein großes Laufpensum ab – fand aber gegen die improvisierte Barca-Abwehr lange kein Durchkommen.

Note: 4,5

Jadon Sancho (ab 46.): Kam für Schulz und brachte nicht nur aufgrund seines Tors ordentlich Schwung.

Note: 2

Dan-Axel Zagadou (ab 76.). Kam für Piszczek und bleibt wegen der geringen Einsatzzeit ohne Note.

Mario Götze (ab 85.): Kam für Weigl. Ohne Note.