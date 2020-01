BVB: Emre Can zum Medizincheck in Dortmund eingetroffen

Dortmund. Bundesligist Borussia Dortmund wird Emre Can am Deadline Day verpflichten. Der Nationalspieler absolviert seinen Medizincheck in Dortmund.

Nun ist es nur noch eine Formsache. Am letzten Tag der Winter-Transferperiode wird der BVB den Transfer von Emre Can (26) vermelden. Der Nationalspieler wechselt vom italienischen Meister Juventus Turin zur Borussia. Beide Vereine konnten sich auf einen Deal einigen. Can ist inzwischen in Dortmund eingetroffen. Um 11:53 Uhr wurde der defensive Mittelfeldspieler in einem schwarzen Mercedes am Dortmunder Knappschaftskrankenhaus abgesetzt, um dort den obligatorischen Medizincheck zu absolvieren. Mit dabei war sein Berater Rezi Fazeli. BVB-Mannschaftsarzt Markus Braun hat Can empfangen.

Der 26-Jährige soll nach Informationen dieser Redaktion acht Millionen Euro pro Jahr verdienen – und für viereinhalb Jahre unterschreiben. In der Rückrunde wird er allerdings zunächst ausgeliehen. Kommt Can auf eine gewisse Anzahl an Spielen, greift eine Kaufverpflichtung. Dann wird der BVB für den gebürtigen Frankfurter 25 Millionen Euro an Turin überweisen.