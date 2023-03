Borussia Dortmund BVB: Emre Can will zurück in die DFB-Elf - "Nicht nur eine Phase"

London. Emre Can ist aus dem Mittelfeld des BVB derzeit nicht wegzudenken. Nun will der Dortmunder auch Bundestrainer Hansi Flick überzeugen.

Es ist schon eine ganze Weile her, dass Emre Can das weiß-schwarze Trikot der deutschen Nationalmannschaft trug. Drei Minuten waren es an jenem 29. Juni 2021 im Londoner Wembley-Stadion, als Deutschland im Achtelfinale der Europameisterschaft an England scheiterte (0:2). Und dann sah es auch eine ganze Weile so aus, als ob kein weiteres Spiel im DFB-Dress hinzukommen würde. Denn bei seinem Klub Borussia Dortmund konnte der 29-Jährige nie dauerhaft überzeugen.

BVB: Emre Can will sich für DFB-Team anbieten

Das ist nun, mehr als anderthalb Jahre später, anders. Und deshalb konnte Can, passenderweise wieder in London, wo am Dienstag das Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League bei FC Chelsea ansteht (21 Uhr/Prime), auch wieder über das Thema DFB-Elf sprechen, für die er bislang 37-mal auf dem Platz stand. „Mein Ziel ist, der Mannschaft auch in schwierigen Phasen zu helfen, und mich für größere Sachen anzubieten, vor allem für die Nationalmannschaft“, sagte Can am Montagabend im Stadion an der Stamford Bridge.

Can ist inzwischen beim BVB der Führungsspieler, als den man ihm im Januar 2020 verpflichtet hatte. „Ich hoffe, dass es nicht nur eine Phase ist, sondern dass ich diese Leistungen konstant zeigen kann“, meint der gebürtige Frankfurter.

BVB-Profi Emre Can machte sich in der WM-Pause Gedanken

Während der Winterpause, als die Elf von Bundestrainer Hansi Flick in Katar ohne ihn in der Vorrunde an Japan, Spanien und Costa Rica scheiterte, habe Can sich Gedanken gemacht, viele Gespräche mit Freunden und Familie geführt. „Ich habe zu sehr über Dinge gemeckert, die ich nicht ändern kann, habe mich davon runterziehen lassen“, gestand Can. „Ich habe zu mir selbst gesagt: Emre, egal was ist, du machst dein Ding und bist fit im Kopf und körperlich.“ Zuletzt gab Can fast immer über die volle Spielzeit den Abräumer im defensiven Mittelfeld des BVB. Vielleicht ja auch bald wieder in der Nationalmannschaft.

