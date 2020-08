BVB empfängt Gladbach zum Start, Bayern kommt am 7. Spieltag

Dortmund. Für den BVB bietet der Bundesliga-Spielplan einen interessanten Start. Die Verteilung von Heim- und Auswärtsspielen wird nicht für Freude sorgen.

Borussia Dortmund startet mit einem interessanten Duell in die Bundesliga-Saison 2020/21: Am ersten Spieltag (18.-21. September) ist der Vorjahresvierte Borussia Mönchengladbach zu Gast beim BVB. Schon am fünften Spieltag (23.-26. Oktober) empfangen die Dortmunder den großen Rivalen Schalke 04 zum Revierderby, am siebten Spieltag (6.-8. November) kommt der FC Bayern München ins Revier. abgeschlossen wird die Saison am 22. Mai mit einem Heimspiel gegen Bayer Leverkusen.

Corona-bedingt weist der Spielplan einige Tücken auf: Weil die Saison erst Mitte September losgeht, aber im Mai schon wieder beendet sein soll, ist das Programm eng getaktet. Eine Winterpause gibt es nicht: Am Wochenende des 18. bis 21. Dezembers spielt der BVB am 13. Spieltag bei Union Berlin, am 22. oder 23. September steht - das Weiterkommen beim MSV Duisburg vorausgesetzt - die zweite Runde im DFB-Pokal an und vom 2. bis 4. Januar steigt bereits der 14. Spieltag: Dortmund empfängt den VfL Wolfsburg. Mit einem Spieltag unter der Woche am 19./20. Januar endet die Hinrunde.

Eine interessante Terminierung aus Dortmunder Sicht: Das Auswärtsspiel bei der TSG Hoffenheim ist für den 4. Spieltag Mitte Oktober vorgesehen. Da sich die Bundesligaklubs darauf verständigt haben, bis Jahresende auf Auswärtsfans zu verzichten, verpufft so die Blocksperre, die das DFB-Sportgericht gegen BVB-Fans verhängt hatte, nachdem diese Hoffenheim-Mäzen Dietmar Hopp massiv beleidigt hatten.

Ungünstiger Spielplan aus BVB-Sicht

Ansonsten birgt der Plan nicht viele Vorteile für die Dortmunder: Erholungsmöglichkeiten unter der Woche wird es kaum geben. Nur nach dem ersten Spieltag haben die BVB-Profis eine Woche Zeit zur Regeneration, danach stehen bis zum Jahreswechsel nur englische Wochen an. Die Nationalspieler werden durchgehend im Drei- bis Viertagesrhythmus gefordert sein.

Da geht es den Dortmundern wie allen Kontrahenten, ein Detail des Spieltags allerdings fällt aus ihrer sicht ungünstig aus: Da viele Kracher wie gegen Gladbach, gegen Schalke und gegen den FC Bayern früh in der Saison als heimspiele ausgetragen werden, dürften sie im besten fall vor wenigen, im schlimmsten fall ganz ohne Zuschauer stattfinden - während die Situation im Rückspiel dann schon eine andere sein könnte. Zu den finanziellen Einbußen könnten dann Wettbewerbsnachteile kommen, wenn die Gegner deutlich mehr Unterstützung durch die eigenen Fans hätten. Es ist nur eine der vielen Unannehmlichkeiten, die die Bundesliga zu Corona-Zeiten mit sich bringt.

Der komplette BVB-Spielplan:

Hinrunde

19.-21.09.20/Fr-Mo: BVB - Bor. M'gladbach

25.-28.09.20/Fr-Mo: FC Augsburg - BVB

02.-04.10.20/Fr-So: BVB - Sportclub Freiburg

16.-19.10.20/Fr-Mo: TSG Hoffenheim - BVB

23.-26.10.20/Fr-Mo: BVB - FC Schalke 04

30.10.-02.11.20/Fr-Mo: DSC Arminia Bielefeld - BVB

06.-08.11.20/Fr-So: BVB - Bayern München

20.-23.11.20/Fr-Mo: Hertha BSC - BVB

27.-30.11.20/Fr-Mo: BVB - 1. FC Köln

04.-07.12.20/Fr-Mo: Eintracht Frankfurt - BVB

11.-13.12.20/Fr-So: BVB - VfB Stuttgart

15.-16.12.20/Di-Mi: Werder Bremen - BVB

18.-21.12.20/Fr-Mo: Union Berlin - BVB

02.01.-04.01.21/Sa-Mo: BVB - VfL Wolfsburg

08.-11.01.21/Fr-Mo: Rasenballsport Leipzig - BVB

15.-17.01.21/Fr-So: BVB - 1. FSV Mainz 05

19.-20.01.21/Di-Mi : Bayer Leverkusen - BVB

Rückrunde

22.-25.01.21/Fr-Mo: Bor. M'gladbach - BVB

29.01.-01.02.21/Fr-Mo: BVB - FC Augsburg

05.-08.02.21/Fr-Mo: Sportclub Freiburg - BVB

12.-15.02.21/Fr-Mo: BVB - TSG Hoffenheim

19.-22.02.21/Fr-Mo: FC Schalke 04 - BVB

26.02.-01.03.21/Fr-Mo: BVB - DSC Arminia Bielefeld

05.-08.03.21/Fr-Mo: Bayern München - BVB

12.-15.03.21/Fr-Mo: BVB - Hertha BSC

19.-21.03.21/Fr-So: 1. FC Köln - BVB

03.-05.04.21/Sa-Mo: BVB - Eintracht Frankfurt

09.-12.04.21/Fr-Mo: VfB Stuttgart - BVB

16.-18.04.21/Fr-So: BVB - Werder Bremen

20.-21.04.21/Di-Mi: BVB - Union Berlin

23.-26.04.21/Fr-Mo: VfL Wolfsburg - BVB

07.-10.05.21/Fr-Mo: BVB - Rasenballsport Leipzig

15.05.21/Sa, 15:30: 1. FSV Mainz 05 - BVB

22.05.21/Sa, 15:30: BVB - Bayer Leverkusen