BVB: Einsätze von Guerreiro und Malen weiter fraglich

Dortmund. Die beiden BVB-Profis könnten gegen Greuther Fürth ausfallen. Trainer Marco Rose will das Abschlusstraining abwarten.

BVB-Trainer Marco Rose muss am kommenden Spieltag möglicherweise auf Raphael Guerreiro und Donyell Malen verzichten. Außenverteidiger Guerreiro fehlte bereits gegen Bochum aufgrund von muskulären Problemen, Angreifer Malen musste wegen eines Virusinfekts pausieren. Am Mittwochabend (20.30 Uhr, Sky) empfängt Borussia Dortmund den Tabellenletzten Greuther Fürth.

Am Dienstag äußerte sich Marco Rose nun selbst zur Personallage. „Heute ist noch einmal ein Abschlusstraining. Beide haben jetzt noch nicht mit der Mannschaft trainiert. Ich glaube, dass es bei Raphael Guerreiro sehr eng wird und bei Donyell Malen müssen wir heute gucken, wie es geht“, sagte er. Malen sei gestern jedoch wieder gelaufen. Der Niederländer hatte, mit der Ausnahme Bochum, bisher in jedem Ligaspiel auf dem Platz gestanden.

Gegner unterschätzen? „Das wäre dämlich.“

In die Partie geht Borussia Dortmund mit der klaren Favoritenrolle. „Man erwartet einen Sieg von uns gegen Greuther Fürth“, sagte Rose selbst. Fürth liegt abgeschlagen mit vier Punkten auf dem letzten Tabellenrang, am vergangenen Wochenende gelang aber immerhin der erste Saisonsieg. Es war auch der erste Heimerfolg in der Bundesligageschichte des Klubs.

Fürth habe eine sehr gute Spielanlage, erklärte Rose, verteidige gemeinschaftlich als Team. Sollte er daher das Gefühl haben, dass ein Spieler den Gegner unterschätzt, „wird er relativ schnell neben mir sitzen“, so der Trainer. Dass es soweit kommen kann, scheint für Rose aber eher unwahrscheinlich. So sagte er: „Es wäre blöd, wenn ich einen Spieler in der Mannschaft hätte, der es schafft in der Bundesliga einen Gegner zu unterschätzen. Das wäre dämlich.“ (jh)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: BVB