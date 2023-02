BVB: Edin Terzic lobt Marco Reus - ein Stammspieler fällt aus

Dortmund. Der BVB empfängt am Samstag den SC Freiburg, der Vierte spielt gegen den Fünften. Trainer Edin Terzic muss wieder harte Entscheidungen treffen.

Borussia Dortmund empfängt am Samstag den SC Freiburg

Beim BVB fehlt der gelbgesperrte Salih Özcan

BVB-Trainer Edin Terzic erwartet ein enges Spiel

Borussia Dortmund muss am Samstag (15.30 Uhr/Sky) im Heimspiel gegen den SC Freiburg den gelbgesperrten Salih Özcan ersetzen; weitere Verletzte sind beim BVB aber nicht dazugekommen. Thomas Meunier kehrt in dieser Woche ins Mannschaftstraining zurück, gegen Freiburg kann der Außenverteidiger noch nicht spielen. Auch Mateau Morey fehlt weiterhin.

Weitere Begebenheiten und News rund um den BVB

Trainer Edin Terzic muss also wieder harte Entscheidungen treffen. Beim 2:0-Erfolg über Bayer Leverkusen saß etwa Kapitän Marco Reus nach seiner Erkältung nur auf der Bank. Ob er gegen Freiburg in die Startelf zurückkehrt, verriet Terzic nicht. Aber er lobte den gebürtigen Dortmunder am Donnerstag.

"Er ist unser Kapitän, er spielt für uns eine extrem wichtige Rolle. Und wir haben ihn sehr vermisst, wir sind einfach froh, dass er wieder gesund ist, dass er wieder fit ist. Den Rest werden wir sehen. Der Umgang ist gut, er fühlt sich gut. Wir wissen um seine Qualitäten“, sagte Terzic.

Freiburg gegen den BVB, das ist ein Spitzenspiel in der Bundesliga, beide Mannschaften sind punktgleich. Dortmund ist Vierter, der SC Freiburg ist Fünfter. „Sie machen es herausragend gut. Wir erwarten ein intensives Spiel, was wird wieder knapp“, meinte Edin Terzic.

BVB befindet sich wieder im Titelkampf

Auch zu dem Leihgeschäft mit Thorgan Hazard, der Belgier spielt für ein halbes Jahr bei der PSV Eindhoven, äußerte sich Edin Terzic. „Wir haben immer Kontakt zueinander gehabt. Er fühlt sich gut mit diesem Schritt. Eindhoven ist mitten im Meisterschaftskampf.“

So wie der BVB. Der Rückstand auf den FC Bayern beträgt nur noch drei Punkte.

