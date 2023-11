Borussia Dortmund hat vor der Länderspiel-Pause nicht überzeugt. Das sagt Trainer Edin Terzic vor dem Gladbach-Spiel.

Wenn der BVB auf Borussia Mönchengladbach trifft, ist das immer auch ein großes Ehemaligen-Treffen. Marco Reus war einst ein Gladbacher, Julian Weigl bis 2020 wiederum Dortmunder. Zuletzt wechselte in diesem Sommer Ramy Bensebaini von Mönchengladbach zum BVB. Dass es gemütlich wird, dafür ist das Spiel für beide Mannschaften zu wichtig. Der BVB und sein Trainer, Edin Terzic brauchen dringend einen Sieg. Nach zuletzt zwei Niederlagen klafft zur Spitze der Tabelle bereits eine beachtliche Lücke - und die darf nicht größer werden.

Der Gegner, Borussia Mönchengladbach, war mit Problemen in die Saison gestartet, hat sich aber zuletzt stabilisiert und die letzten beiden Spiele vor der Länderspielpause gewonnen, das gegen den VfL Wolfsburg sehr deutlich 4:0.

Die Pressekonferenz im Live-Ticker

Terzic über Gladbach, den Gegner vom Wochenende: „Die mussten mehrere neue Spieler integrieren, haben einen neuen Trainer. Da dauert das etwas länger als 5 bis 6 Wochen, um sich zusammenzufinden.“ Die letzten Spiele hätten aber gezeigt, wozu die Mannschaft in der Lage sei

„Wir sind auch nur Menschen und bringen nicht immer die beste Leistung“, versucht der Trainer die vielen Fragen zu den vergangenen Spielen einzufangen

„Jetzt beginnt der nächste Block mit acht Spielen in 25 Tagen. Da müssen wir mit einer richtig guten Leistung starten“, sagt Edin Terzic.

Felix Nmecha fällt verletzt aus

Die Mannschaft müsse anders in Spiel reingehen, sagt der Trainer, und „dass sie keinen Wachmacher in Form eines Gegentores braucht, um in Spiel zu kommen“. Auch die zahlreichen Ballverluste müssten abgestellt werden. „Wir dürfen uns nicht von der hohen Intensität des Gegners überraschen lassen.“

Zur Kritik an Karim Adeyemi, dass dieser nicht bei der U21 spielt, sondern in Dortmund trainiert, sagt Terzic, dass nur Adeyemi das durch gute Leistungen beenden könne

Terzic hat zur personellen Situation eine schlechte Nachricht. Felix Nmecha ist so verletzt, dass er dieses Jahr nicht mehr zum Einsatz kommen wird. Eine Operation ist nicht notwendig, aber er hat eine Blessur an einer unglücklichen Stelle in der Hüfte

Die erste Information: Das Stadion ist gegen Gladbach ausverkauft.

