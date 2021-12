BVB denkt über Leverkusens Stürmer Patrik Schick nach

Dortmund. Der BVB möchte Erling Haaland unbedingt halten. Gelingt dies nicht, könnte Patrik Schick von Bayer Leverkusen eine Alternative sein.

Erling Haaland hat längst einen Status erreicht, dass über ihn auch berichtet wird, wenn er gar keine Kunststücke auf dem Rasen vorführt. Der Spielbetrieb in der Bundesliga ruht, die Gerüchte um den BVB-Stürmer rennen trotzdem durch die Medien in Europa. Nun berichten spanische Journalisten, dass Manchester Citys Trainer Pep Guardiola bereits Kontakt zum Stürmer von Borussia Dortmund aufgenommen haben soll, um ihn von einem Wechsel zum englischen Tabellenführer zu überzeugen.

In Dortmund warten sie weiter auf die Entscheidung des 21-Jährigen, der seine Zukunft in der eigenen Hand hat. Für den kommenden Sommer wurde in seinem bis 2024 gültigen Vertrag eine Ausstiegsklausel von mehr als 75 Millionen Euro verankert. Viele Interessenten locken. Eben Manchester City. Oder Real Madrid aus Spanien.

Marco Reus (links) vergibt eine Chance in Berlin, Erling Haaland leidet mit. Am Ende hat der BVB 2:3 gegen die Hertha verloren. Foto: firo

Noch ist Marco Reus Topverdiener beim BVB

Die Verantwortlichen der Borussia wollen den Angreifer und dessen Berater Mino Raiola trotzdem davon überzeugen, dass es sich lohnt, in Dortmund weiter dazuzulernen. Dafür sind sie bereit, das Gehalt von rund acht Millionen Euro zu erhöhen. Haaland soll zum Topverdiener aufsteigen, derzeit verdient Kapitän Marco Reus am meisten. Zudem setzen die Chefs darauf, dass aufgrund der Corona-Krise einige Klubs doch nicht in der Lage sind, die hohen Verdienstvorstellungen des Norwegers zu erfüllen.

Allerdings schauen sich die Dortmunder bereits nach Alternativen um. Unter anderem beobachtet der BVB nach den Informationen dieser Redaktion Patrik Schick (25) von Bayer Leverkusen, Zweiter der Bundesliga-Torschützenliste, schon 16-mal hat er in dieser Spielzeit getroffen. Sein Vertrag in Leverkusen gilt bis 2025, macht Schick so weiter, dürfte seine Ablösesumme bei mindestens 40 Millionen Euro liegen. Viel Geld, weswegen die Verantwortlichen vor allem hoffen, Erling Haaland halten zu können. (las)

