BVB: Das sagt Kehl zur Suche eines Sancho-Nachfolgers

Gießen. Jadon Sancho steht unmittelbar vor einem Wechsel zu Manchester United. Sebastian Kehl spricht über den anbahnenden Transfer.

Premiere bei Borussia Dortmund. Beim FC Gießen bestreitet der DFB-Pokalsieger an diesem Dienstag sein erstes Testspiel unter dem neuen Trainer Marco Rose, der von Bundesliga-Rivale Borussia Mönchengladbach ins Ruhrgebiet gewechselt war. Nach vielen Monaten mit Spielen ohne Zuschauern sind auch etwa 3.000 Zuschauer beim Spiel gegen den Regionalligisten. "Wir freuen uns riesig, endlich mal wieder vor Zuschauern zu spielen", sagte auch Leiter der BVB-Lizenzspielerabteilung Sebastian Kehl vor der Partie.

Außerdem sprach Kehl, der im kommenden Sommer das Amt des Sportdirektors von Klub-Ikone Michael Zorc übernehmen wird, über den bevorstehenden Transfer von Jadon Sancho zu Manchester United und die Suche nach einem Nachfolger für den englischen Vize-Europameister.

Sebastian Kehl über:

… den ersten Test der Vorbereitung für Zuschauern: "Fühlt sich schon ein bisschen wie Normalität an. Wir können aufgrund des Hygienekonzeptes leider keine Autogramme geben, das ist schade für die Fans. Doch vielleicht es für uns ein kleiner Vorgeschmack auf die Bundesliga."

… Marco Rose und dem Test gegen Gießen: "Er ist großartig angekommen, sehr offen, sehr kommunikationsfreudig, aber gleichzeitig klar. Die Jungs haben sehr gut gearbeitet, auch in dieser kleinen Anzahl, die wir momentan zusammen haben. Wir wollen den Zuschauern heute ein bisschen was bieten."

BVB-Abschied von Jadon Sancho: "Sind noch ein paar Details zu klären"

… den Abschied von Jadon Sancho: "Jadon ist ein großartiger Spieler gewesen für Borussia Dortmund. Haben tolle Erfahrungen gemacht mit ihm. War nicht unser Wunsch, dass er geht. Sind noch ein paar Details zu klären. Schade für ihn, dass er den Elfmeter im EM-Finale verschossen hat, doch auch darüber wird er hinwegkommen."

Hier noch im BVB-Trikot: Jadon Sancho. Foto: firo

… Sanchos Wechsel-Theater im Vorjahr: Er hat es in der vergangenen Saison komplett angenommen. Ohne ihn hätten wir unsere Ziele in der vergangenen Saison vielleicht nicht erreicht. In der Rückrunde hat er uns sehr geholfen, gerade auch im Finale des DFB-Pokals. Wir hätten gern den einen oder anderen Euro mehr für bekommen, doch das gibt der aktuelle Transfermarkt nicht her.

… einen möglichen Sancho-Nachfolger: Es gibt ein paar interessante Profile, unsere Aufgabe ist es nun, das umzusetzen. Wir wollen definitiv noch etwas umsetzen. Doch zu welchen Bedingungen, das legen wir fest. Es gibt allerdings wenig Spieler, die sind wie Jadon. Diese Qualität, die Schnelligkeit, die Torgefahr und gleichzeitig Vorlagen. Seine Scorerpunkte zu ersetzen, wird eine große Herausforderung. Doch Jadon hat sich auch erst bei uns dazu entwickelt. Das gleiche Ziel verfolgen wir auch mit einem anderen Spieler. (rha)

