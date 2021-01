BVB: Dan-Axel Zagadou fällt "bis auf Weiteres" aus

Dortmund. Borussia Dortmund muss in den nächsten Wochen auf Dan-Axel Zagadou verzichten. Der Abwehrspieler zog sich gegen Mainz eine Muskelverletzung zu.

Borussia Dortmund muss in den kommenden Spielen auf Innenverteidiger Dan-Axel Zagadou verzichten. Im Fußball-Bundesligaspiel zwischen dem BVB und Mainz 05 (1:1) musste der 21 Jahre alte Franzose schon vor der Pause ausgewechselt werden. Er zog sich eine Muskelverletzung zu. Das gab der BVB am Sonntag bekannt. Der 21-Jährige werde „bis auf Weiteres nicht zur Verfügung stehen“.

„Es ist eine muskuläre Verletzung“, sagte Terzic schon nach dem 1:1 gegen Mainz 05. „Er hat ein bisschen was am hinteren Oberschenkel, da mussten wir schnell reagieren. Als ich ihn gerade in der Kabine gesehen habe, war er bandagiert.“

BVB: Zagadou droht Ausfall gegen Leverkusen

In der 45. Spielminute wurde Zagadou durch Manuel Akanji ersetzt, der fortan neben Abwehrchef Mats Hummels agierte. Für Zagadou das Ende eines bitteren Nachmittags, denn erstmals seit Anfang Dezember durfte der 1,96-Meter-Hüne in der Bundesliga wieder von Beginn an ran.

BVB: Nicht die erste Verletzung von Zagadou

Bereits in der Saisonvorbereitung zog sich Zagadou eine langwierige Knieverletzung zu, die ihn monatelang außer Gefecht gesetzt hatte. In der laufenden Saison kommt der Franzose daher erst auf acht Pflichtspiele, in denen er lediglich 273 Minuten zum Einsatz gekommen ist.

Seit seinem Wechsel vom französischen Serienmeister Paris Saint-Germain nach Dortmund absolvierte er 68 Pflichtspiele für die Westfalen (vier Tore). Sein Vertrag beim BVB läuft noch bis ins Jahr 2022. (rh​)