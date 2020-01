BVB-Chef Watzke: „Neue Klub-WM ist ein gutes Format“

ein, mit Goldsteaks muss man Hans-Joachim Watzke nicht kommen. Es sei viel Heuchelei dabei, findet der Geschäftsführer von Borussia Dortmund, wenn sich Medien und Öffentlichkeit empören über Fußballprofis, die im Urlaub mit Edelmetall überzogenes Fleisch essen. Selbst würde der 60-Jährige nie so ein Steak bestellen, sagt er auf dem Sportmarketing-Kongress Spobis in Düsseldorf. „Aber wenn wir jemandem acht Millionen Euro im Jahr zahlen, gehört nicht viel arithmetische Kunst dazu, um auszurechnen, dass er jeden Tag ein Goldsteak essen kann.“ Aber: „Das schadet ja niemandem. Ich finde es viel schlimmer, wenn ein kleiner Junge von einem unserer Spieler ein Autogramm will und dann angeblafft oder stehengelassen wird.“

Kritik an der Kritik von Mesut Özil

Für Watzke ist es wichtig, dass der Fußball Werte verkörpert, das schon. Allzu missionarisch aber soll es nicht werden: „Unser Wertesystem der ganzen Welt zu überspannen, das funktioniert nicht“, sagt er. „Wir müssen so viel wie möglich für unsere Demokratie und Wertevorstellungen werben, ohne immer gleich beleidigt zu sein, wenn sich andere mal nicht daran halten.“ Deswegen hält er auch nicht viel davon, bestimmte Länder zu boykottieren: „Wenn wir nur noch in lupenreinen Demokratien spielen, wo die Menschenrechte zu 100 Prozent eingehalten werden, wird es eng“, meint er. Wenn etwa der BVB auf Marketingreise in China sei, „gehen wir nicht wegen des Regimes dahin, sondern um die Menschen zu treffen“.

Die Weltmeisterschaft in Katar 2022 allerdings sei keine besonders gute Idee. Insgesamt müsse „der Profifußball aufpassen, dass er die Schraube nicht überdreht, wir brauchen nicht noch drei neue Wettbewerbe“, so der BVB-Chef. Einzige Ausnahme: die Klub-WM, die die Fifa ab 2021 mit 24 Mannschaften austragen wird. „Das ist ein gutes Format“, sagt Watzke. Eines, bei dem der BVB gerne dabei wäre.

Der 60-Jährige wird in Düsseldorf auch nach Mesut Özil gefragt, der sich vor der WM 2018 mit dem autokratischen türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan hatte fotografieren lassen, dafür viel Kritik einsteckte – und nach der enttäuschenden WM dem DFB und der Öffentlichkeit Rassismus vorwarf. „Er hat kein gutes Turnier gespielt und wurde deswegen kritisiert“, findet Watzke. „Dann zu sagen, dass ich wegen Rassismus schlechter behandelt werde, das geht nicht.“