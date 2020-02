BVB: Brandt ist fit – Fragezeichen hinter Haaland

Dortmund. BVB-Profi Julian Brandt ist nach überwundener Verletzung wieder ein Startelf-Kandidat. Bei Erling Haaland bestehen dagegen Zweifel.

Lucien Favre macht es geheimnisvoll: „Wir haben ein, zwei Spieler, die in dieser Woche zwei Tage nicht trainieren konnten, da müssen wir sehen“, sagt der Trainer von Borussia Dortmund zwei Tage vor dem Bundesligaspiel gegen den SC Freiburg am Samstag (15.30 Uhr/Sky). Wer das ist, will Favre nicht verraten, er nennt aber immerhin den Grund: Magenschmerzen.

BVB-Profi Haaland plagt sich offenbar mit Magenproblemen

„Normalerweise sollte das für Samstag kein Problem sein“, meint der Schweizer. Ganz sicher aber ist er nicht. Einer der betroffenen Spieler dürfte Torjäger Erling Haaland sein, der am Dienstag nicht mittrainieren konnte – und zwar, so war am Rande der Einheit zu hören, wegen Magenproblemen. Allerdings teilte der Klub am Dienstag ebenfalls mit, dass die im Training fehlenden Spieler individuell arbeiteten und „nichts Ernstes“ vorliege.

Brandt laut Favre Startelf-Kandidat

Ebenfalls nicht auf dem Platz waren in jener Einheit Thorgan Hazard und Julian Brandt. Zu Brandt immerhin teilte Favre deutlich mit, dass er nach seiner Sprunggelenksverletzung wieder ein Startelf-Kandidat sei: „Er ist definitiv wieder da. Wir werden sehen, es ist möglich.“

Nichts Neues bei BVB-Kapitän Marco Reus

Noch eine Weile warten muss der Trainer auf Kapitän Marco Reus, der schon am Dienstag-Abend bei einer Aufzeichnung fürs Klub-TV gesagt hatte, dass er keinen genauen Zeitpunkt für die Rückkehr ins Mannschaftstraining nennen könne, dass dies aber eine Frage von Wochen sei. „Es braucht seine Zeit“, erklärte Favre nun am Donnerstag und machte deutlich, dass er nichts überstürzen will: „Er wird ein paar Wochen nichts machen mit dieser Verletzung. Und er darf nicht schon mit 70 oder 80 Prozent wieder einsteigen. Er muss topfit sein, damit er sich nicht verletzt. Wir müssen ihm Zeit geben.“

In den nächste Tagen, so ergänzte der stellvertretende Mediendirektor Daniel Stolpe, werde es weitere Untersuchungen bei Reus geben – dann könne der Klub mehr zu seiner Verletzung und dem Genesungsverlauf sagen.​