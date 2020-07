BVB BVB-Boss Watzke stellte Berlinski für Trainerjob in Chemnitz frei

Chemnitz. Damit Daniel Berlinski den Cheftrainerposten beim Chemnitzer FC antreten konnte, wurde er im Unternehmen von Hans-Joachim Watzke freigestellt.

Für seinen neuen Job bei Fußball-Regionalligist Chemnitzer FC hat sich Cheftrainer Daniel Berlinski im Unternehmen von Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke freistellen lassen. Der 34-Jährige war in Watzkes Schutzbekleidungsfirma („Watex“) zuletzt im Vertrieb tätig.

Daniel Berlinski 2018 als Trainer des Regionalligisten SV Lippstadt. Foto: Stefan Rittershaus/FFS

Gemeinsame Vergangenheit mit dem BVB-Boss

„Wir hatten immer darüber gesprochen, was an diesem Tag X passiert, wenn ich hauptberuflich im Fußball arbeiten kann. Jetzt war es soweit. Ich habe Hochachtung, dass sie mir das so ermöglichen“, sagte Berlinski der „Bild“-Zeitung (Donnerstag).

Der neue CFC-Coach und BVB-Boss Watzke kennen sich schon länger. Beide haben in der Vergangenheit beim SV Rot-Weiß Erlinghausen zusammengearbeitet. Bei seinem Heimatverein fungiert Watzke als erster Vorsitzender. „Ich habe Daniel damals als Spieler nach Erlinghausen geholt – er war der beste im ganzen Sauerland. Später ist er bei uns Trainer geworden und dann nach Lippstadt gewechselt, wo er auch sehr erfolgreich war“, erklärte Watzke. (dpa)